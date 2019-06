Box

Sportivul rădăuţean Ionel Rayko Leviţchi este în faţa unei noi provocări din cariera sa, de această dată în box. Vineri, pe 21 iunie, „The Lion”, aşa cum este supranumit rădăuţeanul, va urca din nou în ringul de box, în meciul principal al galei Golden Gloves Boxing din Marea Britanie, mai exact din Londra.

Rayko a fost contactat la finalul săptămânii trecute de promotorul acestei gale pentru a urca în ring, chiar dacă perioada este scurtă până la meci.

„Eu sunt oarecum într-o continuă pregătire, pentru că antrenamentele fac parte din rutina mea zilnică, şi de aceea am acceptat pe loc oferta de a boxa în această gală, chiar dacă am fost anunţat cu doar 12 zile înainte de meci. Voi lupta la categoria 75 kilograme împotriva unui englez, un adversar despre care nu ştiu prea multe, doar că are un record de 13 victorii şi 5 înfrângeri pe reguli de box. Nu l-am studiat prea mult în meciuri pentru că tactica de meci se poate schimba de la adversar la adversar. Eu sunt pregătit ca înainte de fiecare meci şi sunt convins că voi face o luptă frumoasă. Mulţumesc antrenorului Daniel Ungureanu şi lui Marius Romanescu (Suresec Security Services)”, a explicat sportivul rădăuţean Ionel Rayko Leviţchi. În această gală, „The Lion” va reprezenta clubul Dragon Team Rădăuţi, unde este antrenat de Daniel Ungureanu.

După acest meci, Rayko va lua o pauză de o săptămână şi va relua pregătirea pentru un meci pe reguli de Bare Knuckle Boxing, care va avea loc la sfârşitul lunii iulie.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts) şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing), fiind primul român ce a luptat într-o gală de box irlandez, meci pe care l-a şi câştigat. Mai mult, „The Lion” a reuşit să câştige în anul 2017 centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie, iar anul trecut a câştigat centura de campion FFC categoria mijlocie la box, după o piramidă de patru sportivi.