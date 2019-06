Handbal

Echipa de handbal juniori IV (under 13 ani) a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, formată majoritar din elevi ai Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava, a reușit zilele trecute să devină vicecampioană națională. Echipa pregătită de antrenorii Vasile Boca și Daniel Ionasciuc a cucerit medaliile naționale de argint după un parcurs fără greșeală pe care l-a avut până-n finala mare a turneului final desfășurat în sala „Dumitru Popescu” Colibași din Brașov, finală în care sucevenii au cedat cu 21 – 28 în meciul cu echipa puternicului club CSM București.

Turneul desfășurat la Brașov a adunat la start cele mai bune 16 echipe din țară repartizate în 4 grupe a câte 4 echipe fiecare. Primele 2 echipe s-au calificat în grupele principale, acolo de unde tot primele 2 clasate au jucat final four-ul pentru locurile 1 – 4.

CSU Suceava a câștigat toate meciurile din grupă, în primul a trecut de ACS Academia Junior Ploiești cu scorul de 15 – 10, în al doilea de Sporting Ghimbav, scor 24 – 12, iar în ultimul, LPS Târgu Jiu, scor 26 – 17. Mai apoi, în grupele principale a trecut de ACS Szejke Odorheiul Secuiesc cu 23 – 18 și de LPS Vaslui cu 25 – 16, iar în semifinală a câștigat cu 24 – 21 în fața celor de la Academia de Handbal Minar Baia Mare.

„Am reușit un turneu foarte bun, la finalul căruia putem spune c-am depășit așteptările, înregistrând un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere, mai ales în semifinala competiției, acolo unde am eliminat Minaur Baia Mare, o echipă foarte bună, care anul acesta jucase fără vârsta în campionatul juniorilor III. Noi am reușit să formăm o echipă competitivă, formată din cele două grupe de juniori IV din cadrul clubului nostru, 2006 și 2007, un mare merit în obținerea acestei performanţe avându-l colegul meu Daniel Ionasciuc, cel care se ocupă de pregătirea grupei de 2007.

Dorința obținerii unei medalii a fost mare, copiii au jucat la capacitate maximă fiecare joc, au depășit și unele probleme medicale care au apărut pe parcursul turneului, iar aici vreau să evidențiez efortul făcut de către Codrin Dascălu, care deși a suferit o entorsă în primul joc al turneului a continuat să joace, aportul adus de el la calificarea în finala mare fiind unul considerabil. Sperăm să creștem de la an la an, iar aceste performanțe să fie reeditate în anii următori. Vreau să mulțumesc copiilor pentru felul cum s-au comportat și au luptat în acest turneu. Pe durata întregului turneu am fost susținuți de o galerie extraordinară, probabil cea mai frumoasă a turneului, formată din părinții jucătorilor, lucru pentru care le mulțumim și le suntem extrem de recunoscători”, a explicat antrenorul Vasile Boca.

Cătălin Mujdei a fost declarat cel mai bun coordonator de joc al turneului final

La festivitatea de premiere, pe lângă titlul de vicecampioană, CSU l-a avut pe sportivul Cătălin Mujdei la premiile individuale, suceveanul fiind declarat cel mai bun coordonator de joc al acestui turneu final. Tot în urma acestui turneu, interul dreapta al universitarilor, Teodor Moșneagu a fost convocat la o tabăra de pregătire cu lotul de 2004 – 2005, care se va desfășura în perioada 23 – 29 iunie la Plopeni.

„Vreau să mulțumesc în mod deosebit conducerii CSU Suceava, domnului director Sorin Rață, care susține în mod necondiționat toate activitățile grupelor de copii și juniori din cadrul clubului. În fiecare sezon se fac eforturi mari ca pe lângă echipele de seniori să avem asigurate și calendarele competiționale pentru juniori. Sperăm ca-n viitorul apropiat eforturile să fie răsplătite prin trecerea cât mai multor juniori proprii valoroși la echipele de seniori”, a completat antrenorul Vasile Boca.

În momentul de față la CSU Suceava sunt legimimați peste 100 de copii pregătiți de către antrenorii Vasile Boca, Daniel Ionasciuc și Ionuț Hariton.

Handbaliștii vicecampioni de la CSU Suceava fac parte din proiectul „Readucerea handbalului în școală”, inițiat de Petru Ghervan în 2014, la Școala Gimnazială ,,Ion Creangă’’ Suceava

În anul 2014 a luat naștere proiectul numit „Readucerea handbalului în școală’’, coordonat de către decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, Petru Ghervan. Atunci, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava au fost inițiate primele grupe de copii, ce au participat la diverse turnee de minihandbal. Un rol determinant în dezvoltarea acestui proiect l-a avut directorul școlii sucevene de la acea vreme, Constantin Mărgineanu, cel care și-a dorit performanță pe toate planurile la școala din cartierul Obcini, punând la dispozița CSU, condițiile cele mai bune pentru desfășurarea antrenamentelor. Acest proiect continuă să se dezvolte prin sprijinul acordat de către actualul director al școlii, Luminița Martiniuc.

„Mulțumim conducerii Școlii Gimnaziale <Ion Creangă> Suceava pentru tot sprijinul acordat în buna desfășurare a activităților clubului, precum și tuturor colegilor de la catedra de educație fizică și sport. Majoritatea sportivilor provin din această școala, unde în ultimii ani handbalul a înregistrat rezultate deosebite la nivel național”, a mai zis antrenorul Vasile Boca.

Sezonul următor clubul ar urma să înscrie în campionatele naționale grupele de juniori II, III, IV și minihandbal.