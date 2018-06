LPS Suceava a terminat între primele patru echipe din tara la juniori E, copii sub 11 ani

Fotbal

Zilele trecute, micii fotbalişti de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, pregătiţi de antrenorul Andrei Iţco, au participat în una din cele două grupe ale turneului semifinal din Campionatul Naţional rezervat copiilor sub 11 ani, născuţi în anul 2007 sau mai mici (juniori E). Cu două rezultate de egalitate şi un meci pierdut, fotbaliştii suceveni au încheiat grupa semifinală de la Cluj pe poziţia a doua, în primele patru echipe din ţară, dar doar prima clasată din cele două serii s-a calificat în finala pentru aur şi argint.

Elevii antrenorului Andrei Iţco au început turneul cu un meci împotriva celor de la Atletico Arad, au condus cu 2 – 1, dar din păcate, în ultima fază, au primit gol după o lovitură de la colţ şi astfel au terminat la egalitate, 2 – 2. În meciul doi, sucevenii au primit două goluri în primele cinci minute ale partidei cu gazdele de la Luceafărul Cluj, dar au revenit şi-au egalat la doi. Până la finalul întâlnirii, LPS Suceava a mai avut câteva bare, faze de unul la unul cu portarul, dar din păcate n-a marcat şi a bifat a doua remiză de la semifinal. În ultima partidă, când nu mai aveau şanse la locul I, elevii lui Andrei Iţco au pierdut cu 2 – 4 meciul cu Cautis Steaua Sudului din Bucureşti, o echipă ce are o arie de selecţie foarte mare la această grupă de vârstă, la care sunt în Capitală nu mai puţin de 100 de echipe.

„Din păcate am avut neşansă în primele două meciuri de la acest turneu şi n-am reuşit să ne calificăm în finala naţională. Sunt mulţumit de evoluţia copiilor şi cred că altfel ar fi jucat în ultimul meci dacă am fi câştigat primele două partide. Cred că puteam să mergem mai sus dacă jucam mai pragmatic şi dacă nu ratam aşa mult în meciul doi. Având în vedere că avem doi jucători în lot ce sunt cu doi ani mai mici şi unul cu un an mai mic cred că clasarea în primele patru echipe din ţară este totuşi un rezultat bun”, a explicat antrenorul Andrei Iţco.

Antrenorul Andrei Iţco s-a bazat la turneul semifinal pe lot format din sportivii: Claudiu David, David Isac, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Augustin Găină, Luca Gavrilovici, Andrei Târnoschi, Sebastian Burlacu, Vlad Murariu, Fabio Cucoş şi Matei Manolache.