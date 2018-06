Pasiune şi ingeniozitate

Chiar la finalul anilor de facultate, studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) au primit una dintre cele mai valoroase lecţii. O lecţie despre succes, perseverenţă, antreprenoriat şi abilitatea de a transforma orice eşec într-o nouă oportunitate, într-o experienţă pozitivă ce conturează drumul spre reuşită.

Răzvan Gîrmacea a fost invitatul festivităţii de absolvire 2018, care a avut loc săptămâna trecută, pe esplanada din centrul oraşului. Are 36 de ani, a absolvit Calculatoarele la Universitatea suceveană, fiind invitat să le povestească studenţilor USV despre parcursul său, parcurs ce merită cunoscut şi urmat, despre proiectele sale şi despre curajul de a lua-o de la început.

Pasiune, curaj şi ingeniozitate sunt cuvinte care îl caracterizează, dar şi un spirit antreprenorial dezvoltat.

Răzvan a lansat peste 30 de proiecte antreprenoriale, însă este cunoscut mai ales datorită faptului că a fondat platforma online Monitor Backlinks, pe care a vândut-o ulterior unei companii din Hong Kong, într-o tranzacţie cu o valoare de peste 500.000 de euro.

Dar până la proiectul care avea să-i aducă notorietate au fost multe încercări, multe neavând succesul scontat.

„Am pornit în total 36 de proiecte dintre care doar ultimele două au avut succes”

„Am absolvit facultatea de Calculatoare acum 12 ani. Am lucrat în domeniu încă din facultate şi în cea mai mare parte a timpului am fost freelancer, consultant sau antreprenor. Am pornit în total 36 de proiecte, dintre care doar ultimele două au avut succes, apoi le-am vândut şi acum am luat-o din nou de la capăt. Restul au fost încercări din care, cred eu, am învăţat foarte mult.

Acesta a fost şi scopul iniţial al fiecărui proiect pornit, să rămân cu ceva, indiferent dacă avea să aibă succes sau nu. Am lucrat la ele atât cât am lucrat şi la celelalte 34 de proiecte nereuşite. Nu am făcut lucrurile ca la carte nici în facultate şi nici în viaţa de zi cu zi. Mi-am urmat pasiunea şi intuiţia şi am dat la o parte lucrurile care îmi displăceau”, şi-a început Răzvan discursul susţinut în faţa sutelor de studenţi ai USV.

Primul său proiect care avea să aibă succes l-a început din dorinţa unei noi provocări - un magazin online cu jucării educative pentru copii.

A contactat trei furnizori, şi-a umplut apartamentul de jucării şi între timp a dezvoltat site-ul. De la idee şi până să vândă prima jucărie au trecut doar două săptămâni. Când afacerea a crescut şi avea nevoie de investiţii majore pentru a se dezvolta a vândut-o unui concurent local.

Cel de-al doilea proiect de succes al lui Răzvan a apărut din dorinţa de a concura pe o piaţă globală, dezvoltând un produs care poate fi folosit de un număr mare de utilizatori din toată lumea.

Este vorba despre platforma Monitor Backlinks, un instrument care ajută companiile să monitorizeze site-urile care pun link-uri către site-ul lor sau al competiţiei.

Monitor Backlinks a fost înfiinţat în 2012, fiind dezvoltat iniţial fără finanţare exterioară, pentru ca un an mai târziu să primească 50.000 de euro de la un fond de investiţii din Irlanda.

”Toate s-au întâmplat fără să mă întâlnesc în persoană cu investitorii, am condus o echipă de oameni din şase ţări fără a avea un birou şi fără să mă întâlnesc cu majoritatea din ei, am câştigat numeroase premii în mai multe ţări, am ajuns la profitabilitate şi, ulterior, am vândut acest start-up unei firme din Hong Kong cu un preţ bun (n.r. - 500.000 de euro) fără să mă întâlnesc vreodată cu cumpărătorul”, a mărturisit Răzvan Gîrmacea.

În prezent, Răzvan lucrează la un nou start-up. Spune despre el că îi place să pornească afaceri până acestea devin sustenabile, dar nu îi place atât de mult să le dezvolte din acel punct.

„Ştiu că acela e momentul potrivit în care să o dau altcuiva”, a povestit tânărul.

„Pentru educaţie şi sănătate găsim bani”

Pornind de la experienţa acumulată, Răzvan le-a propus proaspeţilor absolvenţi ai USV să reflecte asupra educaţiei dintr-o altă perspectivă. Să privească educaţia, şcoala în general, ca pe o şansă de a descoperi ceea ce le place, la ce sunt buni şi ca pe o şansă de a-şi cultiva pasiunea.

La începutul facultăţii ştia doar că îi plac calculatoarele, iar din acel moment s-a canalizat să înveţe şi să înţeleagă cât mai mult despre acest domeniu, învăţând mult pe cont propriu, din curiozitate şi din pasiune.

”Deşi nu am avut o situaţia materială foarte bună, i-am cerut mamei bani pentru două cărţi de introducere în programare, una de 600 şi alta de 800 de pagini, iar pentru că principiul ei era <Pentru educaţie şi sănătate găsim bani>, mi le-a cumpărat şi într-un an devenisem unul dintre cei mai buni studenţi la materiile de programare”, a povestit Răzvan.

Pe parcursul anilor de studii s-a remarcat ca unul din studenţii foarte buni, interesat de noutăţile din domeniu, reuşind să facă performanţe la disciplinele care îl pasionau.

Acesta a menţionat că facultatea trebuie să fie etapa care să trezească în fiecare student pasiunea pentru a-şi construi viitorul profesional. Ulterior, aceasta trebuie cultivată cu ajutorul curiozităţii, cu dorinţa a învăţa ceva nou despre domeniu respectiv.

„Nu am aşteptat de la facultate să mă pregătească pentru job. Rolul facultăţii fusese îndeplinit, mi-a arătat ce materii există pe domeniul ales şi m-a ajutat să-mi identific pasiunea”, spune Răzvan.

„Investiţi în educaţia voastră!”

Răzvan nu le-a oferit studenţilor reţeta succesului, însă a subliniat că pentru a progresa, fiecare trebuie să iasă din zona de confort.

Ca antreprenor a trecut prin multe dificultăţi, confruntându-se cu provocări pentru care decizia greşită ar fi însemnat sfârşitul multor ani de trudă.

„Citesc foarte multe în fiecare zi din diferite domenii relevante produselor sau tipurilor de afaceri pe care le dezvolt. Încerc lucruri noi, testez, vorbesc cu oameni, primesc feedback, schimb şi iar testez. Mă laud cu peste 30 de proiecte fără un succes remarcabil, dar din care am învăţat enorm”, a mai spus Răzvan.

Sintetizând experienţele trăite, acesta a evidenţiat câteva idei pentru tinerii absolvenţi: să înveţe ceva nou tot timpul, indiferent de vârstă sau de locul de muncă, să muncească cu pasiune, curiozitate, să-şi depăşească limitele confortabile şi, foarte important, să investească în educaţie, pentru că asta le va aduce câştiguri pe termen lung.