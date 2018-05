Volei, juniori I

De ieri şi până duminică, municipiul Suceava găzduieşte după foarte mulţi ani de pauză un turneu semifinal de volei pentru juniori I. În competiţia ce se desfăşoară la sala Unirea este calificată şi echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, cea care va lupta pentru unul din cele două locuri ce duc în primele opt echipe din ţară, la turneul final, unde se va da lupta pentru medaliile naţionale din acest sezon. Sucevenii au avut un parcurs foarte bun în prima fază a competiţiei, în grupe, unde au câştigat fără probleme locul I, cu un singur meci pierdut în setul decisiv în 10 partide disputate. LPS CSŞ Suceava a picat într-o grupă semifinală cu ocupanta locului doi din grupa B, CSŞ Tulcea, cu locul patru din grupa C, CNMB Râmnicu Sărat, şi locul patru din grupa B, CSŞ D. Golescu Câmpulung Muscel.

„După tragerea la sorţi a meciurilor pot să spun că n-am avut noroc, şi asta deoarece vom juca primul meci cu o echipă foarte puternică, cea din Tulcea, ce vine dintr-o serie puternică, câştigată de CTF Mihai I Bucureşti, formaţie ce îşi aduce cei mai buni jucători din ţară şi are mulţi sportivi la loturile naţionale. Râmnicu Sărat a fost cu noi în grupă şi i-am mai învins, dar este o echipă dificilă, mai ales dacă reuşeşte să-şi facă serviciul, iar de Câmpulung Muscel nu prea ştiu mai nimic. M-am mirat că am primit dreptul de a organiza această grupă semifinală, deoarece Suceava n-a mai organizat aşa ceva de foarte mulţi ani, cel puţin dinainte de a fi junior, şi am 34 de ani. Noi ne vom lupta pentru primele două locuri şi calificarea la turneul final, dar va depinde mult de forma echipei la ora meciului şi de parcursul în ultimele două meciuri, indiferent dacă-l pierdem sau îl câştigăm pe cel cu Tulcea”, a explicat antrenorul sucevean, Tudor Orăşanu.

La acest turneu, LPS CSŞ Suceava va avea în lot 6 sportivi ce au evoluat în acest sezon şi la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Tudor Ştreangă şi Eduard Cazacu, la care se adaugă şi Marius Bortă, Iulian Florea, Iustin Ciobanu, Denis Croitor, Alexandru Roman, Vlad Ştreangă şi Valentin Istrate. De remarcat este că şapte dintre aceşti juniori ai Sucevei au reuşit să se califice în această lună la turneul final al Campionatului Naţional de juniori II, cu echipa LPS Suceava, antrenată tot de Tudor Orăşanu.

Programul turneului semifinal de la sala Unirea

Vineri: Râmnicu Sărat – Câmpulung Muscel ora 15:00

Suceava – Tulcea ora 17:30

Sâmbătă: Câmpulung Muscel – Tulcea ora 15:00

Suceava – Râmnicu Sărat ora 17:00

Duminică: Tulcea – Râmnicu Sărat ora 12:00

Suceava – Câmpulung Muscel ora 14:00