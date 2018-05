Liga a IV-a

Conducătorii şi antrenorii grupării Şomuz Fălticeni, liderul Ligii a IV-a sucevene, au fost prezenţi la sfârşitul săptămânii la Vaslui, pentru a vedea pe viu meciul dintre echipa gazdă, FC, clasată pe primul loc, şi Juventus Fălciu, ştiut fiind că în luna iunie, la barajul pentru promovarea în Liga III-a, se vor afla faţă-n faţă campioanele judeţelor Suceava şi Vaslui.

„Chiar dacă în Liga a IV-a vasluiană lucrurile sunt departe de a fi tranşate, în condiţiile în care la finalul sezonului regulat va avea loc un play-off între primele opt clasate, am vrut să vedem care este nivelul de joc de acolo. Oricum, dat fiind faptul că au dominat sezonul regulat, cei de la FC Vaslui sunt creditaţi cu prima şansă la titlu, însă în fotbal totul este posibil. Am auzit că în afară de FC Vaslui o echipă competitivă au şi cei de la Flacăra Muntenii de Sus. Revenind la meciul dintre FC Vaslui şi Juventus Fălciu, nu pot spune că am fost foarte impresionat de ceea ce am văzut. Gazdele s-au impus cu 3-1, pe parcursul jocului remarcându-se atacantul Solomon şi mijlocaşii Abuzătoaie, Munteanu şi Dudău. La o primă vedere, această echipă a Vasluiului pare mai accesibilă decât FC Bistriţa, adversarul pe care l-am întâlnit în urmă cu doi ani la baraj. Condiţiile de joc de pe Municipalul vasluian sunt însă de excepţie, fiind de nivelul Ligii I”, a declarat antrenorul principal al grupării Şomuz, Radu Anania.

Cu toate că echipa pe care o conduce are în acest moment şase puncte avans în fruntea clasamentului Ligii a IV-a sucevene cu şase etape înainte de finalul sezonului, tehnicianul fălticenean consideră că lupta pentru titlu nu este încă încheiată.

„Până nu suntem matematic câştigători nu ne putem considera campioni. Toate echipele se mobilizează la maximum împotriva noastră, avem şi trei absenţe importante în lot, de aceea trebuie să fim foarte atenţi, deoarece mai sunt multe puncte puse în joc. Sper să nu suferim accidentări în meciurile care au mai rămas de disputat în campionat. Nemulţumirea mea este legată de faptul că nu reuşim de multe ori să ne strângem ca să efectuăm măcar o singură şedinţă de pregătire pe săptămână. Dacă aveam jucători din Fălticeni era mai uşor, însă toţi fotbaliştii noştri provin din alte localităţi ale judeţului. Cu toţii au probleme de rezolvat, serviciu, familii, aşa că le este aproape imposibil să ajungă la Fălticeni în timpul săptămânii. Dacă am fi avut posibilitatea să ne antrenăm de două ori săptămânal, n-am fi avut nici o emoţie în campionat şi la meciurile de baraj”, a precizat Radu Anania.