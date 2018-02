Handbal

Zilele trecute, oficialii echipei de handbal a Clubului Sportiv Universitar din Suceava au reuşit să ajungă la o nouă înţelegere cu doi dintre cei mai importanţi jucători din lot, Gabriel Burlacu şi Adrian Târzioru. Cei doi handbalişti ai Universităţii Suceava aveau contracte cu echipa locală până-n vară, iar cu această ocazie le-au prelungit şi vor evolua încă cel puţin un sezon pentru gruparea universitară. Cei doi, alături de portarul Cristian Tcaciuc, erau singurii jucători din lot cărora la finalul sezonului le expirau contractele. În ce-l priveşte pe Tcaciuc, portarul studenţilor se află încă în discuţii cu oficialii echipei, dar în aceste momente cel mai important este să-şi rezolve problemele apărute după operaţia la menisc.

„După mai multe discuţii pe care le-am avut cu Gabi Burlacu şi Adi Târzioru suntem bucuroşi că au decis să rămână în continuare la echipă. Sunt doi jucători exponenţiali pentru noi, ce cunosc foarte bine jocul echipei şi era păcat să-i fi pierdut, mai ales că ne dorim ca-n sezonul ce urmează să formăm o echipă mai puternică, iar fără ei ne-ar fi fost greu. Cei doi au o experienţă bogată în spate şi ne aşteptăm ca-n campionatul următor să aibă o explozie maximă în jocul lor. Cert este că nu am fi reuşit să-i ţinem fără ajutorul finanţatorilor noştri, Primăria şi Consiliul Local Suceava şi Universitatea <Ştefan cel Mare>. Într-o şedinţă a Consiliului de Administraţie, cei doi jucători au fost un subiect principal, iar domnul primar Ion Lungu şi domnul rector Valentin Popa ne-au dat sarcină, mie şi lui Iulian Andrei, să reuşim să-i convingem să rămână la Suceava şi mă bucur c-am reuşit”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ. Antrenorul studenţilor a mai adăugat că-n cazul portarului Cristian Tcaciuc importantă este starea sa de sănătate şi apoi prelungirea contractului. Tcaciuc va ajunge astăzi la Cluj, la un doctor venit din Germania pentru un control la genunchi, şi va afla care sunt cauzele recuperării îndelungate după operaţia la menisc, mai ales că echipa are mare nevoie de el în lupta pentru îndeplinirea obiectivului.

Gabriel Burlacu îşi doreşte să nu mai aibă parte de accidentări, pentru a reajunge la forma maximă

Unul din cei mai importanţi jucători la linia de 9 metri din echipa Universităţii Suceava, interul Gabriel Burlacu, ce joacă foarte bine şi pe postul de pivot, a explicat că a rămas la Suceava pentru a ajuta echipa să urce cât mai sus, mai ales după ce a văzut că autorităţile locale vor să se implice mai mult în acest proiect.

„Cred ca autorităţile locale, Primăria şi Consiliul Local Suceava, doresc să se implice mai mult, şi asta a contat în decizia mea. Mă simt bine la Suceava şi pot să spun că aici e acasă pentru mine. Pe plan personal doresc să joc cât mai bine, să ajut echipa să progreseze. În acelaşi timp vreau ca şi echipa să mă ajute să ajung la forma sportivă de acum doi ani, pentru că de atunci am avut parte de ghinioane şi foarte multe accidentări.

Pe viitor îmi doresc în primul rând să nu mai am parte de accidentări pentru că acestea nu mă lasă să mă pregătesc la potenţial maxim. Dacă voi fi sănătos şi mă voi antrena şi voi juca cât mai bine, cred că am şanse să ajung din nou la naţionala de seniori, mai ales pentru că ştiu că domnul antrenor Xavi Pasqual urmăreşte jucătorii în meciurile oficiale şi discută mult cu antrenorii din ţară”, a explicat Gabriel Burlacu.

Originar din Dorohoi, Gabi Burlacu a început mai serios handbalul la vârsta de 13 ani, iar la Suceava a ajuns în liceu, când a evoluat pentru LPS Suceava, fiind jucătorul Universităţii. La echipa de seniori a debutat în anul 2009, iar din vară urmează să îmbrace tricoul universitar pentru al 10-lea sezon.

Adi Târzioru îşi doreşte în sezonul ce urmează să lupte cu Universitatea pentru un loc de cupe europene

Unul din cei mai buni şi mai constanţi marcatori ai Sucevei, interul Adi Târzioru, a ales să-şi continue cariera la Suceava, în principal pentru colectivul în care joacă şi se pregăteşte.

„În mare sunt mulţumim de noul angajament cu echipa, dar cred că cel mai important factor pentru rămânerea mea la Suceava a fost colectivul de aici. Îmi doresc în primul rând să fiu sănătos, să pot să-mi fac treaba cât mai bine pe perioada contractului la Suceava şi alături de acest nucleu de jucători şi antrenori minunaţi să reuşim anul viitor să ne batem pentru un loc în cupele europene”, a explicat Adrian Târzioru.

Originar din Săveni, judeţul Botoşani, Adi Târzioru a ajuns la Suceava în 2010, la 17 ani, şi a evoluat cinci sezoane, iar în 2015 a plecat pentru un an la Pandurii Târgu Jiu, după care a revenit la Suceava.