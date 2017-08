Liga a II-a

Ajunsă într-o situaţie aproape fără ieşire din cauza datoriilor, Foresta a fost părăsită de jucători şi a ajuns în situaţia de a se prezenta la meciul inaugural al ediţiei de campionat 2017-2018 a Ligii secunde cu echipa de juniori în vârstă de 16 şi 17 ani de la clubul Omnia Suceava. În aceste condiţii, era greu de crezut că puştii lui Florin Cristescu vor reuşi să evite o înfrângere categorică în confruntarea susţinută sâmbătă, în deplasare, cu Ripensia Timişoara. Aşa cum era de aşteptat, partida a fost la discreţia formaţiei gazdă, care s-a impus la final cu categoricul scor de 16-0 (8-0). În mod cert, echipa de adolescenţi suceveni nu are nici o vină pentru ceea ce s-a întâmplat la Timişoara, însă realitatea este că acest rezultat nu dă deloc bine pentru blazonul Forestei. Ca un amănunt deloc de neglijat, trebuie precizat să echipa suceveană a petrecut o bună parte din noaptea premergătoare partidei în autocar, pentru că maşina care trebuia să-i transporte la Timişoara s-a defectat. Ei au ajuns în cele din urmă în oraşul de pe Bega la ora 3.00, pentru ca la 11.00 să fie pe teren în meciul cu Ripensia.

Meciul propriu-zis, desfăşurat pe o caniculă sufocantă, a fost unul practic fără istoric, bănăţenii izbutind să deschidă scorul încă din minutul 1, din penalty, prin Zaluschi, celelalte goluri ale întâlnirii fiind marcate de Ndiaye Mediop (6 goluri), Andrei Dumiter (3 goluri), Adrian Popa (2 goluri), Mihai Hecsko, Adrian Ungureanu, Florin Nanu şi Sebastian Bobină.

„Din păcate, a fost un meci greu pentru că am avut şi probleme cu transportul. Am aşteptat cinci ore lângă Cluj să ne preia altă maşină, pentru că a noastră s-a stricat. Rezultatul e usturător pentru că ştiu că băieţii îşi doreau mai mult. Debutul la o vârstă aşa fragedă este periculos. Eu am spus de la început că nu îmi este frică de competiţie. Am participat cu mare respect şi respect competiţia. Noi de fapt am început pregătirea doar de opt zile. Băieţii au fost în vacanţă, unii dintre ei mai sunt încă. De exemplu, mi-a sosit un copil din Anglia, direct la meci. Ne confruntăm cu probleme serioase. Dar am făcut şi noi vreo două faze. Bine că nu s-a întâmplat nimic cu nici un copil datorită căldurii excesive. Nu pot să comentez dacă FRF nu trebuia să pună meciul mai târziu sau devreme, dar a fost o căldură infernală. Felicit ambele echipe, mai mult pe ai mei, că sunt mai mici, pentru felul în care s-au dăruit”, a declarat antrenorul juniorilor care au evoluat în acest meci pentru Foresta, Florin Cristescu.

În etapa a II-a a Ligii a II-a, sâmbătă, pe 12 august, Foresta Suceava va primi pe stadionul „Areni” vizita echipei ASA Târgu Mureş.

Ripensia Timişoara: G. Gakos – Ad. Popa, Hecsko, Vlădia, C. Toma, Dumiter, Stoi, Zaluschi (Bobină 60′), Ad. Ungureanu (Fl. Nanu 67′), Mediop, Matiş (Semeniuc 60′).

Rezerve neutilizate: I. Rădulescu – Horcea, L. Luca, C. Apro

Antrenor: Remus Steop

Foresta Suceava: Alexandru Dohotariu (Sebastian Bîlbă 80′) – Călin Colţuneac, Ştefan Breniuc, Lucian Ciubotaru (Ianis Onuţ 85′), Alexandru Negrea, Marius Raţă, Bogdan Bolocan, Cătălin Stancu, Robert Bosânceanu, Bogdan Buterchi (Şimon Mandiuc 86′), Alin Scutariu.

Rezerve neutilizate: Valentin Şorodoc.

Antrenor: Florin Cristescu

Rezultate înregistrate în etapa I:

ASA Târgu Mureş – Ştiinţa Miroslava 2-1

Luceafărul Oradea – Sportul Snagov 1-1

Ripensia Timişoara – Foresta Suceava 16-0

Dacia Unirea Brăila – ASU Politehnica Timişoara 2-3

SCM Piteşti – Pandurii Târgu Jiu 0-0

Chindia Târgovişte – UTA Bătrâna Doamnă 0-1

Metaloglobus Bucureşti – Olimpia Satu Mare 0-1

Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi 4-1

CS Mioveni – CS Afumaţi 4-0

AFC Hermannstadt Sibiu – CS Baloteşti 3-0