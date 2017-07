Rugby

Zilele trecute, tinerii rugbişti de la clubul Amicii Suceava au participat, la Mamaia, la prima etapă a Circuitului Naţional de MiniRugby, acesta fiind al doilea an când evoluează în acest campionat naţional. Sportivii pregătiţi de antrenorul Codrin Prorociuc au participat la categoria copiilor sub 12 ani, acolo unde judeţul Suceava a avut două reprezentante, pe lângă Amicii fiind şi prezentă şi CSȘ Gura Humorului, echipă antrenată de Andrei Varvaroi, în timp ce copiii de la CSM Suceava, pregătiţi de Vasile Conache, au evoluat la sub 8 şi la sub 10 ani.

Cu o echipă formată din jucători proveniţi din mai multe localităţi, clubul Amicii Suceava a pierdut toate meciurile din grupă, iar mai apoi a jucat cu CSȘ Gura Humorului meciul pentru clasamentul final, meci câştigat de elevii lui Andrei Varvaroi la două eseuri diferenţă.

„Rezultatele din grupă nu m-au satisfăcut, deoarece echipa a părut obosită în teren. Unii dintre copii au fost pentru prima dată la mare şi la un turneu final şi probabil au apărut şi emoţiile, dar important este că au participat şi au avut cinci jocuri foarte bune pentru a creşte la capitolul experienţă. Sperăm să avem o atitudine mult mai bună la cele trei turnee ce vor urma şi un joc mai competitiv. Printre ei sunt copii ce practică rugby-ul de anul trecut şi au nevoie de meciuri pentru a creşte în valoare şi pentru a stăpâni cât mai bine tehnica jocului cu balonul oval. Această acţiune face parte din proiectul Promovarea jocului de minirugby la nivel de performanţă, aprobat de Consiliul Local Suceava şi finanţat de Primăria Municipiului Suceava”, a declarat antrenorul copiilor de la Amicii Suceava, Codrin Prorociuc.

Cele trei cluburi din judeţ vor mai avea alte trei turnee în cadrul Circuitului Naţional de MiniRugby, unul la Timişoara, unul la Gura Humorului şi ultimul la Bucureşti.