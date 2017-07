Idei de succes

Un sucevean în vârstă de 35 de ani, Răzvan Gîrmacea, fondatorul platformei Monitor Backlinks (www.monitorbacklinks.com), un instrument care ajută companiile să monitorizeze site-urile care pun linkuri către site-ul lor sau al competiţiei, a vândut recent business-ul înfiinţat în 2012 unei companii din Hong Kong, într-o tranzacţie cu o valoare de peste 500.000 de euro, conform celor de la Ziarul Financiar.

La scurt timp după ce Monitor Backlinks a fost vândut către compania Enux din Hong Kong, Răzvan Gîrmacea a început deja un alt business, numit Competitive Business.

"Am început discuţiile acum trei luni, au fost mai mulţi cumpărători interesaţi. M-am plictisit de Monitor Backlinks, era tot procesul automatizat, de un an nu mai aveam ce face cu el. Voiam ceva nou. Mergea bine, creştea, era profitabil, fără să necesite muncă. Ca orice în IT, ar fi picat dacă îl abandonam, aşa că l-am vândut", a spus Răzvan Gîrmacea pentru start-up.ro.

Monitor Backlinks a fost înfiinţat în 2012, fiind dezvoltat iniţial fără finanţare exterioară, pentru ca în 2013 să primească 50.000 de euro investiţie de la SOS Ventures. Investiţia de 50.000 de euro a venit pentru 10% din companie.

Interesant este că Monitor Backlinks a fost dezvoltat cu ajutorul unei echipe, toţi lucrând la distanţă - Răzvan era în Iaşi, doi colegi la Bucureşti, un coleg în Rusia, alţii în Bulgaria, Ucraina, Filipine sau Indonezia.

„Am intrat în antreprenoriat în 2011, când mi-am făcut un magazin online de jucării pe care l-am vândut după doi ani, după ce anterior lucrasem la peste 350 de site-uri. Voiam foarte mult să intru pe piaţa globală cu un produs la care să pot lucra în permanenţă, să îl îmbunătăţesc. Aşa am lansat Monitor Backlinks, un instrument care te anunţă când cineva pune un link către site-ul tău sau al competiţiei şi îţi spune cât de important este acel link pentru a-ţi îmbunătăţi poziţia în Google. Undeva la 80% din importanţa pe care o acordă Google pentru ca un site să fie pe prima pagină la căutare este dată de aceste hyperlinkuri în cazul pieţelor competitive”, a spus Răzvan Gîrmacea, pentru Ziarul Financiar. Atunci când a lansat acest instrument, erau deja în piaţă cam trei competitori, dar care vindeau abonamentele foarte scump.

„Am încercat să targetăm oamenii de business şi marketerii din firmele mici şi mijlocii. La început, abonamentul lunar avea un preţ cuprins între 5 şi 10 dolari, planul era să am 100 sau 200 de clienţi şi astfel să scot 1.000 – 2.000 de dolari pe lună ca să fiu mulţumit şi să nu trebuiască să mai lucrez pentru nimeni. Acum, preţul abonamentului minim este de 25 de dolari pe lună, pentru că am crescut treptat preţurile”, a menţionat tânărul antreprenor.

Monitor Backlinks a fost al 35-lea proiect personal, înainte având edukid.ro, pe care l-a vândut înainte de a se apuca de Monitor Backlinks.

"Faptul că rămân fără job şi fără venituri e un alt motivator foarte bun să trag tare la noul startup", spune Răzvan Gîrmacea, care a demarat deja un nou proiect, Competitive Business - o platformă prin care afacerile pot monitoriza activităţile concurenţilor, de la schimbările pe care le fac pe site, email-uri, postări de pe social media sau pe anumite cuvinte cheie specifice.

De asemenea, Răzvan mai are şi un alt startup, Cross Promo, lansat luna trecută, pentru care are deja primii clienţi. Cei care au conturi pe respectiva platformă se pot promova automat cu campanii care ajung la userii altei companii, în baza unui abonament.

Absolvent al Liceului „Ștefan cel Mare” Suceava şi al Facultăţii de Calculatoare din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Răzvan Gîrmacea şi-a aprofundat studiile cu un masterat în sisteme informatice de afaceri la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, oraş în care locuieşte în prezent.