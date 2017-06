Liga a II-a – Foresta

Fotbaliştii Forestei s-au săturat să tot aştepte o rezolvare a situaţiei financiare de la Suceava şi au început să-şi caute echipe în cele patru zări. Primii care şi-au găsit un nou loc de muncă sunt atacantul Bogdan Rusu şi mijlocaşul Lucian Dumitriu, care au semnat cu nou promovata în Liga secundă Hermannstadt Sibiu. Un pas major în carieră a fost făcut de portarul Toma Niga, care a semnat un contract pe cinci sezoane cu FCSB. Celălalt goal-keeper din lot, Vlăduţ Hînţăscu, a fost căutat de Steaua Armatei, însă Marius Lăcătuş trebuie să negocieze această mutare cu cei de la Viitorul Constanţa, club de care aparţine jucătorul. Alessandro Masella s-a întors acasă, în Italia, după experienţa nereuşită din România, în vreme ce colegul său din apărare, Alin Mutu, s-a mutat în celălalt capăt al ţării, la Luceafărul Oradea, unde va fi din nou coechipier cu atacantul Marius Matei.

În ce-l priveşte pe Cornel Căinari, acesta îşi continuă cariera în judeţul vecin, la nou promovata în Liga a II-a Ştiinţa Miroslava. „Am tot aşteptat un semn de la conducerea Forestei în care să ni se spună că se îndreaptă situaţia de la club. Zilele acestea majoritatea echipelor au început pregătirile, şi nu mai puteam să stau acasă, în starea de incertitudine pe care am trăit-o în ultimele luni. Chiar dacă am avut mai multe oferte în această vară, am hotărât să dau curs propunerii venite de la Miroslava. Oamenii au vorbit franc cu mine, mi-au spus fără înflorituri ce pot să îmi ofere, aşa că am decis ca, începând de miercuri, să mă prezint sub comanda antrenorului Cristian Ungureanu”, a declarat mijlocaşul în vârstă de 28 de ani.