Futsal – Liga a II-a

Etapa a XV-a a Ligii secunde de futsal a adus un nou succes în contul grupării Bukovina Vicovu de Jos. Sucevenii s-au impus cu scorul de 8-4 pe terenul „lanternei roşii” Blue Angel Cristian Braşov, în urma acestui rezultat formaţia pregătită de Cristin Burlică urcând până pe locul 5 în clasament.

„A fost o deplasare mai lejeră pentru noi. Am avut 8-0 la un moment dat, după care am lăsat-o mai moale. Am profitat de acest meci mai uşor pentru a rula tot lotul de jucători avut la dispoziţie”, a declarat antrenorul Cristin Burlică.

Următorul adversar al Bukovinei va fi însă de cu totul alt calibru, sucevenii urmând să primească vizita liderului Imperial Wet Miercurea Ciuc, peste două săptămâni.

Rezultate înregistrate în etapa a XV-a:

Fortius 2014 Buzău – Informatica 2 Timişoara 6-6

Imperial Wet Miercurea Ciuc – AS Inter Gheorgheni 5-3

Pro-Tineret Sighişoara – Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ 4-8

Blue Angel Cristian Braşov – Bukovina Vicovu de Jos 4-8

Partida Luceafărul Buzău – Colţea 1920 Braşov a fost amânată.

Clasament

1. Imperial Wet Miercurea Ciuc 15 13 0 2 133-38 39

2. Colţea 1920 Braşov 14 12 0 2 116-71 36

3. Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ 15 10 0 5 80-61 30

4. Luceafărul Buzău 14 7 1 6 89-78 22

5. Bukovina Vicovu de Jos 14 7 0 7 93-101 21

6. Informatica 2 Timişoara 14 6 2 6 76-73 20

7. Fortius 2014 Buzău 15 6 2 7 89-92 20

8. AS Inter Gheorgheni 15 5 0 10 75-80 15

9. Pro-Tineret Sighişoara 15 4 1 10 82-93 13

10. Blue Angel Cristian Braşov 15 0 0 15 33-179 0