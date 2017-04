Mai visăm mult? Întreb pentru un prieten, că tot veni vorba de starea soră cu colapsul a echipei sucevene de fotbal, Foresta. Se mai face nocturnă pe Areni? Mai vrea cineva tribune, gradene şi alte acareturi specifice unui stadion municipal? Ne place nouă să ne îmbătăm măcar cu apă rece, în lipsă de altceva, dar chiar atât de nerealişti să fim încât să credem că avem şanse să intrăm în vreo ligă superioară, să sperăm că vom putea şi noi, sucevenii, să ne bucurăm de fotbal? Situaţia clubului Foresta este atât de tristă încât am senzaţia că dacă deschidem subiectul e ca şi cum l-am face şi mai tare de ruşine. Pentru a putea primi cei 1.500.000 de lei alocaţi în acest an de la primărie, clubul Foresta are nevoie de avizul Direcţiei de Finanţe. Documentul însă, nu poate fi eliberat, pentru că Foresta are o datorie de 300.000 de lei la Fisc. N-a mers nici cu eşalonarea datoriei, deşi conducerea clubului a încercat să gireze nişte apartamente şi nişte terenuri, din cauza preţului subevaluat. În atare hal financiar, cum să pretinzi jucătorilor mobilizare, seriozitate, muncă şi pasiune? Apoi, să nu uităm de contextul naţional. Fotbalistic vorbind, suntem praf. Ar fi chiar culmea ca o echipă de provincie, de la capătul lumii, precum Foresta, să aibă un altfel de destin decât surorile sale de la oraş, de primă ligă sau mai mult, decât divina Naţională. Municipalitatea suceveană a făcut cam tot ce-a putut, inclusiv apelul la oamenii de afaceri mai înstăriţi care ar putea investi în această activitate. Până la urmă, s-ar putea ca asta să fie cheia, dacă ne uităm la cine face în general jocurile în fotbal. Rezultatele apar acolo unde se învârt banii, pentru că fotbalul e un sport scump, iar jucătorii costă sume incompatibile cu bugetele locale. Suceava nu va avea niciodată o echipă bună de Liga I dacă infuzia de capital se va face doar dinspre municipalitate, oricâtă bunăvoinţă ar fi la nivel de conducere. Nici includerea lui Dorin Goian n-a fost destul şi de aceea episodul s-a şi încheiat. Nevoie de mult mai mult, de aceea zic, mai visăm mult, nu mai bine ne apucăm de jogging?