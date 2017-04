Scandal imens la Bazar, pentru un semn de circulație

Joi, 13 Aprilie 2017 (14:09:35)

Semn de circulație montat pe domeniul public după trei zile de scandal, îmbrânceli, intervenții ale Poliției și, în cele din urmă, ale Jandarmeriei. La această situație absurdă s-a ajuns în municipiul Suceava, în zona Bazar, unde, odată cu modificările rutiere de fluidizare a traficului, a fost necesară și montarea de noi semne de circulație.Numai că lucrările s-au împotmolit pe final, la montarea unui semn de trecere de pietoni, chiar la poarta 1 de acces în Bazar.„Totul a decurs normal până s-a vrut montarea unui semn pentru semnalizarea unei treceri de pietoni pe strada Bazarului, pe domeniul public, în colțul unei construcții de la intrarea în centru comercial (n.r. - semn care a existat şi în trecut, dar a "dispărut").Mai exact, proprietarii de acolo nu au permis echipei de lucrători să monteze din nou semnul de circulaţie pe motiv că nu se mai vede marfa expusă în geam. Fiind în zonă, am încercat să le explic că acel semn trebuie instalat pentru a semnaliza trecerea de pietoni existentă încă din 2007. Deoarece explicaţiile mele nu au convins, iar proprietarul a început să-i îmbrâncească pe lucrători, am solicitat sprijinul poliției municipale. Nici măcar cel de-al doilea echipaj de poliţie sosit la fața locului nu a reușit să rezolve problema. Am fost surprins să observ că, chiar de față cu poliţiştii, lucrătorii au fost împinși și dați la o parte”, a povestit viceprimarul Lucian Harșovschi despre ceea ce s-a întâmplat marți. Miercuri, situația s-a repetat, muncitorii fiind împiedicați să își facă treaba de către proprietarii magazinului construit în poarta Bazarului, inclusiv pe trotuar, până în stradă.Joi dimineață scandalul a continuat, dar de data aceasta în prezența jandarmilor, care au răspuns solicitărilor Primăriei Suceava.Țipete, îmbrânceli și chiar tăvăleli în stradă au însoțit demersul municipalității de a monta un semn de circulație absolut necesar pentru siguranța miilor de oameni care traversează pe acolo, înspre Bazar.În cele din urmă, cu jandarmii lângă ei, păzindu-i, muncitorii au putut să își facă treaba și au montat semnul de circulație. Rămâne de văzut cât timp va rezista acolo, ținând cont că și cel care exista anterior a dispărut „misterios”, cu tot cu stâlpul metalic ce era înfipt în beton.

