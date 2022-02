Coronavirus

Un record absolut de cazuri noi de Covid confirmate în 24 de ore s-a înregistrat, marți, în România: 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 19.887 mai mult decât în ziua anterioară. 4.123 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Dintre cazurile noi, 441 sunt în județul Suceava, din 2.343 de persoane testate. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 52 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, conform buletinului de presă remis de Prefectura Suceava, marți, la ora 13.00.

Incidența la nivel județean este de 9,81 la mie, cu 4.495 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. În intervalul 31 ianuarie – 1 februarie au fost declarate vindecate 646 de persoane.

Din cele 114 localități, una are un singur caz în evoluție, 7 au sub cinci cazuri, 21 au sub zece cazuri, iar 85 au peste zece cazuri în evoluție.

În cursul zilei de 31 ianuarie a.c., în județ s-au vaccinat anticovid 421 de persoane, din care 85 cu prima doză (din care 3 copii), 125 cu doza a II-a și 211 cu doza a III-a.

La nivel național, în intervalul 31 ianuarie – 1 februarie au fost efectuate 36.146 de teste RT-PCR și 86.494 de teste rapide antigenice.