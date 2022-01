La începutul săptămânii

Conform datelor furnizate marți, 4 ianuarie, de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, șapte elevi suceveni au avut rezultat pozitiv la testarea din 2022. Dintre aceste șapte teste pozitive, două cazuri au fost confirmate cu test RT-PCR, trei nu au fost confirmate și două sunt în curs de verificare. „În zilele de 3 și 4 ianuarie 2022, au fost utilizate 47.288 de teste rapide antigen noninvazive, din care 47.143 au ieșit negative, 7 au fost pozitive (două confirmate cu test RT-PCR, trei neconfirmate și două în curs de verificare), iar 138 de teste au fost invalide”, au transmis reprezentanții IȘJ Suceava.

Tot de la reprezentanții IȘJ Suceava am aflat că sunt suficiente teste pentru săptămâna aceasta, adică pentru testarea programată joi, însă lipsesc kit-urile pentru următoarea săptămână. Sunt așteptate până la finele săptămânii testele de salivă pentru săptămâna viitoare, pentru toți elevii, inclusiv cei din învățământul primar.

Vă reamintim că elevii din clasele primare, de la clasa pregătitoare, I, a II-a, a III-a, până la clasa a IV-a, încep școala pe 10 ianuarie, după vacanța de iarnă. La fel și preșcolarii. De o vacanță de iarnă mai scurtă au beneficiat în acest an școlar elevii de gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, care au început cursurile pe 3 ianuarie. Aceștia au de recuperat cele două săptămâni pe care autoritățile „i-au forțat” să le petreacă acasă în noiembrie, din cauza pandemiei, sub pretextul unei „vacanțe“, conform edupedu.ro.

În aceeași situație se află și elevii de liceu, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a/a XIII-a, dar și elevii din învățământul profesional și postliceal, care au început și ei școala tot pe 3 ianuarie. Aceștia revin la cursuri pentru două săptămâni, perioadă în care le vor fi încheiate mediile, după care trec și ei în semestrul al II-lea, pe 17 ianuarie. Așadar, prima săptămână „pierdută” va fi recuperată în perioada 3-7 ianuarie 2022, iar următoarea săptămână pierdută în noiembrie 2021 va fi recuperată anul acesta în programul Școala Altfel. Pentru elevii de gimnaziu și liceu urmează o perioadă de 15 săptămâni consecutive de cursuri, 3 ianuarie - 14 aprilie 2022, fără vacanță școlară. Prin comparație, perioada aceasta este cu două săptămâni mai lungă decât cea din semestrul I, de la debutul școlii din septembrie, până la vacanța de iarnă. Toate aceste programări ar putea fi modificate de deciziile autorităților cu privire la evoluția pandemiei.