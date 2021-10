Situație dificilă

Un număr de 54 de oameni cu Covid s-au internat în 24 de ore, de miercuri până joi dimineața, în spitalele din județul Suceava, în același interval de timp fiind externate 33 de persoane. Totalul pacienților cu Covid internați în spitalele din județul Suceava este de 551. La nivelul județului sunt disponibile 52 locuri libere Covid, în spitalul din Suceava -25, Rădăuți – 22 și în cel de la Siret – 5 locuri.

Din totalul celor 607 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 232 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 16 pacienți sunt în zona tampon și 359 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 232 pacienți diagnosticați Covid, 6 prezintă forme ușoare, 111 au forme medii ale bolii, 97 sunt cu forme severe, 18 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI. 13 pacienți sunt ventilați non – invaziv și 3 pacienți sunt intubați, ventilați invaziv. Spitalul dispune, la această dată, de 358 paturi libere, din care 25 pentru pacienți Covid-19, 319 în sectorul non-Covid și 14 pentru zona tampon.

În carantină sunt 3841 persoane, dintre care 222 intrate în ultimele 24 de ore și în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 2582 persoane, din care 299 intrate în ultimele 24 de ore.

Din cele 114 localități, una nu are niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 3 au câte un caz, 21 au sub cinci cazuri, 25 au sub zece cazuri iar 64 au peste zece cazuri în evoluție. Municipiul Rădăuți a ajuns la incidența de 6,31 la mie, cu 251 de cazuri active, iar municipiul Suceava are incidența de 4,44 la mie, cu 640 de cazuri active.

La această dată în județul Suceava sunt 2754 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.