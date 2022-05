La numai câteva zile de la cinstirea ocrotitorilor noului locaș de cult aflat în construcție, Sfinții Sila, Paisie și Natan, credincioșii Parohiei Poiana din comuna Zamostea, județul Suceava, s-au bucurat de slujire arhierească în Duminica a V-a după Paști, cunoscută ca Duminica Samarinencei, 22 mai 2022.

În mijlocul comunității parohiale s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfinția Sa, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica ocrotită de „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Ierarhul a fost întâmpinat în glas de bucium, cu pâine și sare, dar și cu flori, de către copiii satului îmbrăcați în costume populare. Din soborul slujitor au făcut parte și pr. Dimitrie Horga, consilier în cadrul Sectorului Administrativ-Bisericesc al Centrului Eparhial Suceava, pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, precum și pr. Emil Barboșelu, inspector în cadrul Departamentului Cimitire, Monumente și Servicii funerare.

După citirea Sfintei Evanghelii consemnată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură referitor la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă. Ierarhul a evidențiat faptul că întâlnirea cu Dumnezeu, Cel care le este aproape tuturor indiferent de numărul păcatelor, este de cele mai multe ori hotărâtoare pentru întreaga noastră viață. „Domnul Hristos n-a refuzat, n-a evitat și într-un fel dinadins a vrut să se întâlnească cu această femeie, vrând să ne învețe pe noi că nimeni nu-i de disprețuit în lumea aceasta și că poate mai ales atunci când cineva este marginalizat, pus deoparte, pus la colț, de nimeni băgat în seamă, poate mai ales atunci omul are nevoie de cineva, are nevoie de Dumnezeu și are nevoie de un cuvânt bun, de o inimă bună. (…) Nu se uită Dumnezeu atât de mult la ce a fost în viața unui om, ci la ceea ce poate să fie în viața unui om. (…) Dumnezeu nu ne leapădă atunci când găsește în noi pe cineva cu care poate să stea de vorbă, un interlocutor pe măsură. (…) De la femeia aceasta învățăm ca să-L mișcăm pe Dumnezeu, să vrem și noi ceva mai mult, ca Dumnezeu să ne dea ceva mai mult. Dacă ne mulțumim cu ceea ce avem, atunci rămânem cu ceea ce avem, dar e loc de mai mult. (…) Dumnezeu vrea sinceritate de la noi, onestitate de la noi, să ne recunoaștem și lucrurile bune pe care le facem și pe cele mai puțin bune care nu ne fac cinste, dar asupra cărora Dumnezeu nu zăbovește și nu se poticnește. (…) Dumnezeu se uită dincolo de asta, la binele pe care tu poți să faci dincolo de păcatele acestea, la energia, la râvna pe care tu ai pus-o în slujba păcatului și pe care acum ai putea s-o pui în slujba lui Dumnezeu, dacă există în viața ta o întâlnire, o schimbare, o convertire asemănătoare, să zicem că întâlnirea pe care Domnul Hristos a avut o cu această femeie.”

La momentul rânduit, monahul Dionisie (Adrian) Poteraș a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Leucușești, Protopopiatul Fălticeni.

Alături de numeroși credincioși, la evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au participat și reprezentanți ai autorităților locale, între care domnul Constantin Barariu, primarul comunei Zamostea.

La final, pr. paroh Ionuț Orhei a adus mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare, Preasfințitului Părinte Damaschin-Dorneanul pentru prezență și soborului pentru împreuna slujire. Nu în ultimul rând, părintele a mulțumit întregii comunități parohiale pentru dragostea pe care o arată față de Biserica lui Hristos. În semn de recunoștință, Preasfinției Sale i-a fost dăruită o icoană cu chipul Maicii Domnului. Totodată, ierarhul prezent a transmis gândul de binecuvântare și încurajare din partea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop.

Sfântul locaș, închinat astăzi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a fost ridicat în anul 1851 pe locul unei vechi biserici din lemn datată în anul 1774, care purta hramul „Sfinții Voievozi”, locul fiind moşie aparte a Mănăstirii Putna până în 1785.

Biserica, adusă în anul 1851 din localitatea Zamostea în Parohia Poiana, a cunoscut de-a lungul timpului ample lucrări de renovare și consolidare în perioada 1820-1942. Cele din urmă lucrări de reparaţie, când exteriorul bisericii a fost finisat în praf de piatră, au fost coordonate de vrednicul de pomenire pr. Daniel Horga.

În anul 2008, la inițiativa părintelui paroh Ionuț Constantin Orhei, interiorul bisericii a fost pictat pentru prima dată de către pictorul P. Schipor în stil tempera.

Sfinţirea bisericii, săvârșită de vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor la acea vreme, a avut la data 9 august 2009.

La 29 septembrie 2019 a fost săvârșită slujba de sfințire a locului pentru construcția noii biserici parohiale, cu hramul Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan, de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, lucrarea fiind executată până la centura superioară din dreptul geamurilor locașului de cult.

Credincioșii Parohiei Poiana s-au implicat activ în sprijinirea celor care au fugit din calea războiului din Ucraina, începând cu finalul lunii februarie comunitatea găzduind un număr însemnat de refugiați și asigurând pachete cu alimente de bază pentru punctele social-filantropice organizate în acest sens în Vama Siret și Gara Burdujeni din Suceava de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

(Irina Ursachi, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)