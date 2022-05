„Nevoia la culme”

„O parte din districtul Sucevei, îndeosebi comunele Ruşi Mănăstioara, Reuseni şi Securiceni, duce lipsă nespus de mare, după ce recolta porumbului de anul de anul trecut a fost nimicită cu desăvârşire, bătută fiind de grindină. Suntem informaţii că populaţiunea sermană din aceste locuri începe a se hrăni cu ştiuleţi (ciucălăi) de păpuşoiu. Asemenea fel de hrană pregăteşte cele mai cumplite boli contagioase, ca febra tifoidă (tifosul), lângoarea...”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 153, Mai 1915.

„Sectorul zootehnic”

„Gospodăria colectivă din Horodnic de Sus, raionul Rădăuţi, are un sector zootehnic puternic dezvoltat. În prezent fermele de animale cuprind 331 taurine, din care 127 vaci şi juninci montate, 870 oi, 140 porci. Efectivele de animale sînt mereu în creştere. Din prăsila proprie, la sfîrşitul acestui an, se va ajunge la 407 taurine, din care 250 vaci şi juninci, 250 porci, oi şi altele. Majoritatea îngrijitorilor de animale sînt colectivişti harnici cu multă dragoste de muncă. Pentru o cît mai bună îngrijire şi furajare a animalelor în scopul obţinerii de producţii sporite, la recomandarea organizaţiei de partid, consiliul de conducere al gospodăriei a repartizat să lucreze în sectorul zootehnic cei mai buni oameni. Majoritatea îngrijitorilor de animale în frunte cu comuniştii depun tot interesul pentru obţinerea celor mai bune rezultate. Bunăoară, pe primele patru luni ale acestui an, gospodăria a obţinut aproape 600 litri lapte pe cap de vacă furajată, peste 21.000 litri lapte fiind predaţi la ICIL pe bază de contract”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5106, Suceava, Mai 1964.