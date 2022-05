Talent înnăscut

Unul dintre cei mai talentați copii suceveni este Ioan Corbuleac, din comuna Marginea, care vineri, 20 mai, a împlinit 7 ani. Ce îl face pe Ioan deosebit este că pe lângă cele trei instrumente muzicale cu clape la care cântă cu ușurință și talent - pian, orgă, acordeon, inclusiv cu voce, are și o însușire rară, aceea de „auz absolut”. Am aflat asta chiar de la el și ne-a confirmat profesorul său de pian și acordeon, doctor în științe muzicale, George Toderică Mucea, de la Clubul Copiilor din Rădăuți.

Ioan ne-a povestit că a început să cânte vocal de la 2 ani și de aproximativ un an cântă și la instrumente. Dintre orgă, pian și acordeon, preferat este pianul. „Când o să fiu mare vreau să merg la conservator. Am auz absolut, mi-a spus domnul profesor. Când aud o melodie știu imediat în ce gamă se cântă”, ne-a spus cu siguranță în voce copilul care sâmbătă tocmai se pregătea să susțină un recital folcloric la un eveniment expozițional de la Marginea.

Ce pot face oamenii care au auz absolut

Profesorul George Toderică Mucea ne-a explicat ce înseamnă „auzul absolut” și cât de talentat este Ioan. „Este abilitatea de a recunoaște și reda note muzicale fără o referință exterioară, fără un instrument muzical diapazon. Este o abilitate rar întâlnită. În cei 7 ani de activitate ca profesor de muzică, am avut 250-300 de elevi, dar până la Ioan nu am avut niciodată un elev cu auz absolut. Este o însușire înnăscută, dar nu este obligatoriu ca cei care o au să urmeze o carieră muzicală sau să fie performanți în acest domeniu. Sigur, prin expunere la muzică la vârsta de 2-3 ani, când se dezvoltă percepția, se poate îmbunătăți, dar cu auzul absolut te naști sau nu, îl ai sau nu-l ai. Asta spre deosebire de auzul relativ, care se poate educa. Ioan are atât auz absolut, cât și talent și a crescut într-un mediu muzical”, a arătat profesorul Mucea.

Mai concret, datorită acestei însușiri, Ioan discerne sunetele cu foarte mare ușurință. El identifică după nume notele cântate pe un instrument - do, re, mi…; recunoaşte fără referinţe exterioare gama în care este cântată o bucată muzicală, deosebește şi numește notele din compoziţia oricărui acord muzical și intonează vocal orice notă, fără ajutorul unui instrument. Poate identifica tonurile muzicale din sunete precum clinchetul paharelor, din sunetul produs de lovirea unui metal (lovirea a două lingurițe între ele) sau alte sunete din viața de zi cu zi.

„Ioan are muzica în sânge”

„Sunt de multe ori uimit de talentul și de evoluția lui extraordinară. Avem circa 10 luni de când studiem împreună și pot să spun că trilul lui instrumental, evoluția tehnicii degetelor sunt extraordinare, are îndemânarea și acuratețea unui elev de liceu. Le-am recomadat părinților să-l îndrume către o școală de muzică, la pian este foarte avansat și ar trebui să-l înscrie în clasa I la un liceu de artă din Suceava sau din Iași. Sigur că eu pot să-l învăț multe, putem studia împreună mai departe acordeonul și partea de folclor, dar pianul ar trebui să-l studieze metodic. Un liceu de artă ar fi și un mediu potrivit pentru el, cu atât mai mult cu cât competițiile care contează sunt exclusiv pentru elevii care studiază în sistemul vocațional. Ioan este pur și simplu capabil să asimileze singur muzica, dincolo de auzul absolut este și extrem de inteligent, iar mintea lui este mai matură decât anii pe care îi are. Este super relaxat, cântă fără nici un efort, cu o degajare extremă. Are muzica în sânge și ar fi păcat să nu studieze, să rămână la nivel de muzicant lăutar”, a declarat profesorul lui. În opinia sa, de pe la vârsta de 9-10 ani copilul ar trebui să ia și lecții de canto.

Pentru un muzician, studiul pianului este foarte important pentru că acest instrument redă cele mai curate note muzicale, iar urechea „învață” să le asculte și să le recunoască.

În familia Corbuleac toată lumea cântă

Ioan are acasă instrumentele muzicale care îl pasionează. În familia lui, toată lumea cântă. Tatăl, Constantin, ne-a spus că fiul mijlociu, Florin , în vârstă de 14 ani, elev în clasa a VIII-a la Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, cântă la pian și la orgă. Este pasionat de matematică, în clasa a VI-a a obținut locul II național la „Olimpiada satelor din România” la această disciplină, dar muzica ocupă de asemenea un loc important în viața lui. De altfel, pianul pentru el a fost cumpărat, în urmă cu 3 ani.

Fiul cel mare, Costel, lucrează în domeniul IT și se relaxează cântând la orgă. Tatăl, Constantin, cântă la acordeon și orgă, iar mama, Pazica, vocal. Constantin povestește că el a învățat singur să cânte la acordeon, pe la vârsta de 10 ani. Apoi a mers un an la Școala Populară de Artă din Suceava, dar din lipsă de timp a renunțat. Între 1992 și 1996 a cântat într-o formație de muzică populară de amatori, la acordeon și la orgă, astfel că în casă muzica a fost mereu prezentă. Crede în viitorul de muzician al lui Ioan și spune că va face tot ce îi stă în puteri pentru a-l sprijini.

Înscrierea la Colegiul de Artă din Suceava sau Iași este o decizie care ar schimba viața întregii familii. Băiatul este prea mic pentru a sta departe de părinți pe parcursul anului școlar, o navetă de două ore pe zi, dus/întors Marginea-Suceava, ar însemna un program foarte obositor pentru copil, iar mutarea întregii familii nu se poate decide și realiza peste noapte. Deocamdată, Ioan merge săptămânal la cursurile de pian pentru muzică clasică și la cele de acordeon pentru folclor și exersează acasă, împreună cu Florin și părinții săi.