În weekend, la Capu Câmpului

Mii de spectatori au luat parte la Off Road Max Bucovina, cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Off Road, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la Capu Câmpului.

A fost un eveniment care s-a întins pe parcursul a patru zile (de joi până duminică seară), la care au participat nu mai puțin de 80 de echipaje (pilot/copilot) din toată țara.

Off Road Max Bucovina a început joi după-amiază, când au avut loc înscrierea concurenților și verificarea tehnică a vehiculelor.

Invitații au fost întâmpinați cu purcei la proțap făcuți de bucătari profesioniști, care, de altfel, au rămas pe toată durata evenimentului și au pregătit grătare și preparate la ceaun.

Premii record, de peste 12.000 de euro

Atmosfera de la fața locului era redată pe două monitoare led uriașe, amplasate de-o parte și de alta scenei, pe care aveau să fie inserate și imagini din timpul competiției.

Chiar dacă în zonă semnalul la telefon este destul de slab, organizatorii au reușit să transmită în direct, câteva ore în fiecare zi, startul probelor de Trophy (vineri și sâmbătă) și, integral, proba de Trial (de duminică). Acest lucru a fost posibil cu ajutorul sistemului de sateliți Starlink, organizatorii achiziționând un astfel de dispozitiv.

Off Road Max Bucovina a fost astfel prima competiție din România transmisă în direct prin salateliții lui Elon Musk.

În privința traseelor, majoritatea concurenților s-au arătat încântați, deși gradul de dificultate a fost unul ridicat, iar o bună parte dintre ei au suferit avarii la vehicule.

Pe de altă parte, valoarea premiilor pregătite pentru ocupanții primelor trei locuri de la toate cele șase clase de concurs a fost una record pentru competițiile de off-road din România: peste 12.000 de euro.

Imaginea concurenților care, după festivitatea de premiere, abia cărau dulapurile pentru scule profesionale, cu 7 sertare echipate cu 182 de piese, ori anvelopele uriașe pentru clasa Extrem (Delium Terra Xtreme 37) este exemplul ideal pentru a sublinia valoarea premiilor oferite.

El a câștigat mașina 4X4 oferită la tombolă

Mașina 4X4 care a fost Marele Premiu al tombolei organizate în scop exclusiv umanitar a fost adjudecată de un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Fălticeni, Laris Iulian Ionescu.

Extragerea a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 21.30, în prezența a mii de spectatori care sperau ca biletul lor să fie declarat cel câștigător.

“Am cumpărat două bilete cu aproximativ o oră înainte de extragere”, a mărturisit Laris Ionescu, precizând că va păstra mașina pentru off-road.

În privința încasărilor de la tombolă, toți banii obținuți vor fi donați unui ONG în sprijinul copiilor ucraineni.

“Acum stabilim toate detaliile acțiunii care va avea loc cel mai probabil de 1 Iunie și vom posta toate amănuntele pe pagina noastră de Facebook”, au transmis cei de la Off Road Max.

“Să vă spun ceva ce nu ați văzut prin ziare ori pe la televiziuni”

În fiecare zi au avut loc petreceri cu DJ, dar și momente artistice, fiecare seară încheindu-se cu focuri de tabără.

Duminică, la proba de Trial, cea mai spectaculoasă dintre toate, s-a înregistrat un număr foarte mare de spectatori.

Au fost câteva mii de oameni la fața locului și alte câteva zeci de mii online, competiția fiind transmisă în direct și preluată de mass-media locală, dar și de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

“Vreau să vă spun ceva ce nu ați văzut pe live-uri, prin ziare ori pe la televiziuni despre acest eveniment. Despre echipa din spatele acestui proiect. Despre oamenii care au lucrat de dimineața până seara târziu pentru ca toți cei prezenți, concurenți, spectatori, invitați, artiști etc. să se simtă bine. Și da, ne-a ieșit așa cum ne-am propus! Am organizat cea mai frumoasă etapă a Campionatului Național de Off-Road. Poate că nu a fost totul perfect, dar, credeți-mă, am făcut tot ce am știut noi mai bine”, a transmis Cristi Șuiu, managerul Off Road Max.