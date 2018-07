De câţiva ani practicăm acest lucru de folos pentru suflet – organizăm pelerinaje pe la locurile sfinte atât în Bucovina noastră, cât şi în România. Este vorba de un grup de activişti ai satului nostru Pătrăuţii de Jos, care ne adunăm împreună şi plecăm de câteva ori pe an pe la locurile importante din patria istorică, dar şi de pe meleagurile de baştină. Uneori ni se mai alătură şi câte doi-trei doritori din alte localităţi. Zilele trecute am organizat din nou un asemenea pelerinaj de suflet. Primul popas l-am făcut ca de obicei la Sfânta Mănăstire Putna. Pentru prima oară am fost şi în noua biserică unde se află moaştele celor cinci sfinţi putneni – Iacob Putneanul, Arsenie Putneanul, Sila, Natan şi Paisie. Ne-am închinat la moaştele lor, am asistat le slujba de dimineaţă, am vizitat muzeul mănăstirii. Din partea stareţului, Arhimandritului Melchisedec, am primit în dar cărţile dedicate evenimentelor de la Fântâna Albă, ziare, reviste, pliante. Ne-am fotografiat şi în faţa complexului memorial dedicat evenimentelor de la Fântâna Albă ce se află la intrarea pe teritoriul mănăstirii.

La o altă mănăstire, Sihăstria Putnei, de asemenea ne-am închinat la moaştele celor trei sfinţi ce aparţin nemijlocit de acest sfânt locaş - Sila, Natan şi Paisie, iar de la Izvorul Tămăduirii celor trei sfinţi am luat şi apă sfinţită.

Am mai vizitat în pelerinajul nostru mănăstirile Suceviţa, Moldoviţa, între ele ne-am oprit pentru un scurt popas şi la vârful Palma, la Voroneţ, la schitul Daniil Sihastrul.

Al doilea popas cu cazare şi primire frumoasă l-am avut la pitoreasca mănăstire Doroteia, unde stareţul, protosinghelul Iustin, ne-a primit cu multă amabilitate. Am asistat la slujbele de seară, zi, la taina Sfântului Maslu. Aflându-se în vecinătatea unui pârâu, puntea ce desparte mănăstirea de locul de cazare a fost avariată din cauza inundaţiilor ce au afectat nu demult România. Părintele stareţ a făcut un gest minunat, a venit personal cu maşina şi ne-a trecut pârâul să putem asista dimineaţa la citirea Sfântului Acatist al zilei respective. Îi mulţumim şi pe această cale.

După ce ne-am luat rămas bun de la călugării şi slujitorii de aici am plecat spre oraşul Suceava, unde am vizitat şi ne-am închinat la sfintele moaşte la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, venind spre frontieră am trecut pe la mănăstirea Bogdana din Rădăuţi. Peste tot am plătit slujbe, ne-am rugat pentru pace, sănătate, binele nostru, am procurat iconiţe, acatiste, cărticele de rugăciuni, mir, am aprins lumânări, ne-am fotografiat spre amintire.

Tot în acea zi l-am admirat puţin şi pe vestitul nostru copământean Grigore Gherman, care tocmai susţinea un concert de toată frumuseţea pe piaţa centrală a oraşului Rădăuţi, deoarece erau şi zilele oraşului.

Cu impresii de neuitat, cu sufletul încărcat de emoţii pozitive, cu speranţă şi credinţă ne-am întors la baştină. Sperăm că vom mai avea parte de asemenea momente în viaţă. Doamne ajută!

Sincere mulţumiri aducem tuturor oamenilor cu suflet mare pe care i-am întâlnit în drumul pelerinajului nostru, cât şi domnului preşedinte al societăţii de Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, Vasile Bâcu, care ne-a ajutat în organizarea acestui pelerinaj. Asemenea mulţumiri aducem şi corpului diplomatic al Consulatului General al României la Cernăuţi.

(Eleonora Schipor)