“Portul nostru curat...”

„Numai prin districtele dela munte mai vezi portul nostru curat. În districtele dela ţară, însă, dacă nu-i cu totul părăsit, apoi cel puţin e împestriţat cu flenduri din târg...Ar fi bine să nu mai cumpărăm putregaiuri de prin târg...Fetele şi nevestele noastre să nu mai poarte fuste de mătasă şi bluze, ci bondiţe şi catrinţe, cu cari mai bine le şede”.

„Deşteptarea”, Anul I, nr. 6-7, Februarie 1908.

“Din Bosanci” (II)

„Am ajuns la Bosanci pe o vreme cu sfieli de vădană tînără. Semăna a primăvară sfîrşitul acela de ianuarie. Umed şi cald, vîntul ducea mireasma pămîntului reavăn. Îţi venea să pui hamul pe cai, să azvîrli plugul în căruţă, să porneşti spre ţarini. Cu cojoacele dezbumbate, plugarii călcau prin mijlocul drumului, măsurat, ferindu-se cu o gravitate inutilă. Am colindat cîteva ceasuri uliţele pline de mîzga dezgheţului minunîndu-mă de alcătuirea acestui sat uriaş, revărsat pe văi şi pe dealuri, cu aşezări şi garduri trainice, cu standoale şi şuri înc-odată cît casa. Oamenii mă salutau cu cuviinţă obişnuită, mă măsurau o clipă de parcă ar fi vrut să afle cît trag la cîntar şi, preţuindu-mi probabil făptura nu mai mult cît valorează, îşi vedeau cu nepăsare de treburi. O linişte nefirească plutea peste sat, izvorîtă din ciudata rînduială a anotimpului, din leneşa fumegare a hornurilor. Satul însă, nu era deloc liniştit. În adîncurile sale, acolo sub tihna înşelătoare a zilelor, se stîrnise furtuna. O furtună încă la începuturile ei, ce ascunde în dibuiala primelor vînzoleli întreaga ei forţă viitoare”.

“Zori noi”, Anul X, nr. 2552, Suceava, Joi 2 februarie 1956.