“Situaţia de la Biserica Mirăuţilor”

„Biserica Mirăuţilor din Suceava a fost, după atâta timp de aşteptare, abia anul trecut îngrădită. Spre marea noastră surprindere şi întristare am observat, dilele trecute, că şepte scânduri s’au scos acuma din gard şi se întrebuinţează pe timp de glod ca punte aşezată lângă gard. Cu vr’o 28 de cuie scândurile s’ar putea pune earăşi la loc. Îl rugăm deci pe domnul epitrop C. Turturean să o facă aceasta fără întârdiere, căci altminterea ne temem că nu numai cele 7 scânduri se vor fura şi că se va dărăpăna tot gardul, cum am văzut cu durere că s’a întâmplat cu gardul de lângă Biserica închinată Sf. Ioan Botezătorul. Şi acolo a picat la început numai o scândură din gard şi fiindcă nu s’a bătut deloc, urmarea a fost că nici urmă din gard nu a mai rămas, şi din cauza aceasta apoi ţinterimul s’a făcut loc de joacă pentru copiii celor nebotezaţi spre scandela creştinilor”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 13, 1 Iulie 1888.

“Constatări cu prilejul unei vizite la Gura Humorului” )

„De la Dărmăneşti trenul urcă parcă tot mai greu. Linia ferată trece printre păşuni şi păduri. În curând este Cacica. Laşi în urmă ferăstraie, te întâlneşti cu vagoane pline de lemne şi scânduri. Bogăţia pădurilor coboară spre şes şi spre ţările îndepărtate. Ajungi la Gura Humorului. E o voiciune de culori în acest orăşel vesel, încadrat de munţi grei cu cetină deasă. În mijlocul văii şerpuieşte Moldova limpede şi plăcută. Pe căldurile lunii iulie îţi vine să faci o baie la fiecare cinci minute. Gura Humorului este situat la 500 m înălţime, oraş climateric de cea mai frumoasă aşezare şi cu deosebit efect pentru refacere şi odihnă. La o depărtare de 4 km. spre sud se află mănăstirea Voroneţ, monument dintre cele mai mari de artă, ridicată din verdele munţilor Moldovei spre slava neamului şi tăria bisericii ortodoxe”.

„Suceava”, Anul I, nr. 50, Iulie 1939.