Alegeri

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a opinat că alegerile de duminică, 6 decembrie, vor fi cele mai importante din ultimii 30 de ani.

”Duminică românii vor vota pentru dezvoltarea României și pentru creșterea bunăstării reale. România trebuie să continue pe drumul dezvoltării pe care a început să meargă în anul 2020. La alegerile parlamentare din 6 decembrie românii vor da un vot masiv în favoarea programului de dezvoltare liberal, vor susține un Parlament curat, format din oameni competenți, o reformă reală a instituțiilor și o creștere consistentă a nivelului de trai al populației”, este de părere Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean crede că românii trebuie să vină la vot pentru a decide care este cea mai bună soluție pentru familiile acestora, iar rezultatul votului depinde dezvoltarea țării pe termen lung.

”Niciodată România nu a avut o oportunitate atât de mare să se dezvolte așa cum are în următorii 4 ani. 80 de miliarde de euro obținute de președintele Iohannis și de echipa PNL din fondurile europene, la care se vor adăuga alte zeci de miliarde de euro din bugetul național, vor susține cel mai amplu proiect de dezvoltare a României din ultimul secol. Proiectele pentru utilizarea acestor resurse au fost în cea mai mare parte pregătite de echipa PNL în ultimul an, iar unele au început sau sunt deja gata să înceapă. Am toată încrederea că duminică românii vor veni la vot cu mic cu mare și vor alege pentru ei și familiile lor dezvoltarea României, creșterea nivelului de trai al fiecărui român și modernizarea statului român. Duminică fiecare român are șansa să scrie o parte din istoria țării noastre. În ceea ce-i privește pe moldovenii mei dragi, cred cu putere că aceștia vor veni în număr mare la vot, vor spune un DA pentru dezvoltarea Moldovei și un NU apăsat pentru socialiștii care ne-au ținut atâta vreme în subdezvoltare și sărăcie”, a spus Ioan Balan.

Deputatul sucevean consideră că este esențial ca după data de 6 decembrie PSD să nu mai aibă forța să împiedice dezvoltarea României, nici din Parlament și nici din alte instituții unde și-au plantat membri de partid.

”PSD a fost și rămâne cel mai mare obstacol în dezvoltarea țării, chiar dacă a guvernat țara în vremuri bune și ne-a împrumutat cu peste 100 de miliarde de lei. După 20 de ani de guvernare PSD, socialiștii nu au lăsat nimic construit în urma lor și nici o viață mai bună pentru oameni. PSD nu trebuie să mai poată influența destinul României în următorii 4 ani. PSD a fost și rămâne cel mai mare adversar al creșterii bunăstării reale a oamenilor, pentru că după fiecare majorare de salarii sau de pensii, au impus taxe și impozite apăsătoare, au stimulat majorări amețitoare de prețuri și scăderi ale puterii de cumpărare. PSD nu a reușit decât să învrăjbească societatea românească și să ne îndepărteze de valorile democratice din Uniunea Europeană”, a concluzionat Ioan Balan.