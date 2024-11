Implicare totală

Sute de copii din județul Suceava au avut parte de sprijin real din partea Uniunii Polonezilor din România pentru a-și finaliza studiile. Este vorba nu doar de copii de etnie polonă din Bucovina, ci din întreaga comunitate.

Iar pentru asta, a fost implementat acum mai bine de 20 de ani programul „Copiii Bucovinei”.

Deputatul Ghervazen Longher, reprezentantul minorității poloneze în Parlamentul României și candidat pentru un nou mandat, a explicat de la ce a plecat acest concept: ”Este o încercare de a da, în continuare, o şansă copiilor şi tinerilor din toate localitățile cu etnici polonezi, dar de care au beneficiat toți copiii din comunitățile respective. Proiectul a luat naştere pe baza unei îndelungate experienţe în activitatea cu comunităţile poloneze din Bucovina din partea Ambasadei şi Uniunii Polonezilor din România şi ia în considerare nevoile concrete şi condiţiile în care trăieşte minoritatea naţională poloneză din România”.

Prin acest proiect au fost acordate burse absolvenţilor de origine poloneză, ai şcolilor gimnaziale, pentru a-şi continua studiile în şcolile din oraş (costuri legate de transport, internat, manuale).

De asemenea, au fost acordate burse care să permită studii în România (printre altele studii de polonistică), dar și în Polonia, iar numărul celor care au urmat astfel de studii este ridicat.

”Atât eu, cât și colegii mei din Uniunea Polonezilor din România considerăm că educația este baza unei societăți sănătoase. Iar pentru a putea continua studiile mulți copii au nevoie de sprijin. Or, prin programul <Copiii Bucovinei> tocmai asta am făcut. Am venit în întâmpinarea copiilor care nu ar fi avut șansa de a merge la licee sau facultăți. Iar faptul că unii dintre ei și-au continuat studiile în Polonia nu a făcut decât să le crească șansele de a-și găsi locuri de muncă, lucru care s-a și întâmplat.

Iar pentru a avea copii instruiți a fost nevoie și de perfecționarea cadrelor didactice.

În acest sens, anual, la școlile din Bucovina vin profesori din Polonia, iar această muncă permanentă dă roade. Este imperios necesar ca acest proiect să continue și vom face tot ce ține de noi pentru a obține finanțări pentru a asigura burse, pentru a instrui profesorii și pentru a asigura baza materială de care este nevoie în școlile din județ. Iar dovadă în acest sens sunt investițiile masive în școli precum cea din Poiana Micului, realizată integral cu bani din Polonia, dar și cea de la Solonețu Nou.

Toate rezultatele obținute pe această linie îmi dau încrederea că suntem pe drumul cel bun și de aceea avem obligația nu doar de a merge mai departe, ci de a găsi soluții pentru ca numărul de copii și tineri care să fie ajutați să fie mai mare”, a mai arătat deputatul Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România.

Comandat de Uniunea Polonezilor din România

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 13240059, Tiraj 2115