ECOLOGIA IUBIRII ȘI... VICEVERSA

Și a fost, în primul tur al ”prezidențialelor”, un vot majoritar, strident emoțional, dovedind nevoia maselor de tătuc salvator... Tătuc să fie!... Oricum ar fi el!... Totul, în condițiile frecventei neisprave individuale, generând speranța unei substanțiale colectivități nevolnice în laptele și mierea promise.

Învingătorul momentului?... Un oportunist de profesie, ins cu cronice apariții meteorice, atunci când simțea că ”e rost” și cu retrageri în sfere enigmatice dacă nu-i ieșea interesul, până la următorul prilej… Și acum a fost un nou prilej.

Rețeta lui de comunicare?... Simplistă:

Lipsa oricăror îndoieli, evlavia ortodoxă, ”adevărurile cosmice”: ”Isus Hristos e singurul adevăr!”,... ”Sars-Cov2 Nu există! Nimeni nu a văzut acest virus!” etc., imitațiile masculin-comportamentale marca Putin: costum impecabil, calm, emoții zero, vorbire măsurată din buze, goană călare fără frâu, baie în lac rece etc., românismele-verzi marca Dan Puric, false revolte patriotarde pe teme false: ”Lucian Blaga și Eminescu sunt interziși în școli!”, pauze sapiențiale, aere de ins care ”le știe și știe ce vrem”, vocea unora murmurând ”În sfârșit un domn școlit, dom'le!”, ambiția nemăsurată.

Iată, așadar, poțiunea succesului său! Asemănătoare cu a soției Cristela care, pe unde poate, conferențiază dinaintea ignoranților: ”Bolile nu există! Sunt invenția medicilor!” Și el, și ea, salvatori pe TikTok.

Cineva îmi scria că votul a fost dat așa, fiindcă ”poporul s-a săturat de hoții”. Nicidecum! Și voi fi limpede:

Populația majoritară plurietnică - nu poporul, poporul fiind altceva! - nu s-a săturat de hoții! O mică parte, da, s-a săturat... Dar cel mai adesea - cu notabile excepții - fiecare s-a săturat doar de hoțiile altuia... Și, de îndată ce situaţia este cea care este, rezultă că cealaltă parte – majoritară, care a născut și naște impostorii și hoții de tot felul - va continua trebușoara. Iar printre cei născuți de ea este și C.G..

Vorbele fiind ieftine, a ieșit ce-a ieșit...

Faptele vor aparține însă în continuare impostorilor și hoților din masele largi, din cei aleși și numiți. Întrucât votul - și zisele revoluții - nu schimbă spiritualitatea maselor, ci numai liderii născuți tot din ele, după chipul și asemănarea lor.

Soluția este strict individuală: descoperirea, cultivarea și înflorirea propriilor talente; cantonarea în vocație. Am spus-o și o voi tot spune:

Fericirea, așadar, înseamnă creștere personală continuă.

Înseamnă a deveni artist în ce faci: de la patiserie și grădinărit, la tâmplărie și viticultură, de la cosit și chirurgie, la catedra unei școli și la arte... Altcumva spus, trai în paradigma lui ”a fi”.

O energizantă stare sanogenetică ce amână senectutea, din care nu se iese la pensie și care - e de la sine înțeles! - nu are cum fi încredințată unor bieți lideri politici.