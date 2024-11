De pe terenul de fotbal la Poliție

Un meci de fotbal de Liga a V-a jucat pe 17 noiembrie, la Pătrăuți, face subiectul unei anchete a Poliției după ce doi arbitri au fost loviți de unul dintre jucătorii de la gazde.

Având în vedere informațiile apărute în presa locală și pe rețelele de socializare, inclusiv imagini video, polițiștii Secției Rurale Dărmănești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de lovire sau alte violențe.

După cum a relatat și Monitorul de Suceava, în Seria a II-a a existat în acea zi un meci cu probleme, este vorba de confruntarea Forest Pătrăuți – ASA Rarăul Câmpulung Moldovenesc. La jumătatea primei reprize, centralul George Plantoș, care tocmai dictase o lovitură de la 11 metri pentru echipa oaspete, a fost busculat de jucătorii formației gazdă, unul dintre aceștia alegându-se cu un cartonaș roșu. Venit să-i sară în ajutor colegului său de brigadă, tușierul Adrian Vieru a sfârșit prin a fi lovit de un fotbalist de la Forest Pătrăuți.

Cele două părți vătămate - arbitrii - au fost citați la poliție și audiați, ocazie cu care au declarat cănu doresc să formuleze plângere penală față de agresor, respectiv Nicolae Holca, în vârstă de 42 ani, din satul Pătrăuți, cu privire la săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Cei doi arbitri au declarat că nu au niciun fel de pretenție, cel puțin pe latură penală.

Conform procedurilor, polițiștii au deschis totuși dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de „lovire sau alte violențe”, arbitrii având încă un termen legal în care mai pot depune plângeri, dacă se răzgândesc.

Contactat de Monitorul de Suceava, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a explicat că acest incident a ajuns și la poliție pentru că arbitrii au sunat la 112.

Pe imagini s-a văzut că centralul a fost supus unei busculade, în timp ce tușierul a fost lovit ușor, agresiunea fiind la limita dintre o lovitură și o împingere.

”Noi am luat măsurile pe linie sportivă, am suspendat terenul, am aplicat amenzi și etape de suspendare. În ultima perioadă de timp aceste agresiuni în fotbalul județean au fost mai degrabă izolate, însă este bine că se iau măsuri pentru a fi limitate și mai mult”, a declarat Ciprian Anton.

Luând act de cele întâmplate, Comisia de Disciplină a AJF Suceava a decis să-l suspende pentru 12 etape pe jucătorul Nicolae Holca, de la Forest Pătrăuți, acesta fiind amendat totodată cu suma de 2.000 de lei.

De asemenea, terenul din Pătrăuți a fost suspendat pentru o etapă, iar echipa gazdă, Forest, a primit o penalitate sportivă de 250 de lei.