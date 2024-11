Poziționare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că dorința sa „din tot sufletul” este ca PSD „să nu se implice în niciun fel” în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în sensul de a nu face recomandări de vot către membrii și simpatizanții săi.

„În numele meu îmi doresc din tot sufletul ca în turul 2 al prezidențialelor PSD să nu se implice în niciun fel. Să lăsăm cetățenii să voteze, fiecare cum își dorește. Deși e foarte greu pentru noi. E greu ca după 35 de ani să nu intrăm în finala prezidențială, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne implicăm să ducem voturile într-o parte sau în alta. A fost o greșeală de strategie a PSD, sucevenii au decis fără PSD în turul 2 și le respectăm votul”, a declarat, miercuri, în conferință de presă, Gheorghe Șoldan.

Acesta a precizat că își dorește ca partidul său să facă un scor foarte bun la alegerile parlamentare și PSD să facă parte din viitorul guvern pentru că atât el, cât și primarul de Suceava, Vasile Rîmbu, și ceilalți primari social-democrați au nevoie „de cât mai mulți parlamentari PSD” și „de oameni în guvern”.

Totodată, Gheorghe Șoldan a declarat că strategia adoptată la nivel național pentru alegerile prezidențiale a fost greșită și își asumă acest lucru, în calitate de membru al echipei de conducere a PSD.

„Inclusiv eu am avut o strategie greșită pentru că și eu fac parte din actuala conducere, care va demisiona luni. (…) Așa este corect. Eu, când am fost ales vicepreședinte la nivel național pe dezvoltare regională, am fost ales pe o moțiune. Nu am fost ales uninominal. Și atunci am venit cu o întreagă echipă și probabil că asta va fi decizia întregii echipe. În momentul în care liderul partidului, Marcel Ciolacu, a plecat e normal ca și restul echipei să plece”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

El a precizat că demisia echipei de la vârful PSD nu a fost solicitată de nimeni, dar a discutat cu mai mulți colegi din țară, cu președinți de consilii județene și consideră demisia firească. Deși rezultatul obținut de PSD în județul Suceava nu este sub media pe care a obținut-o partidul la nivel național, Șoldan a afirmat că până acum nu i-a cerut cineva să facă parte din noua conducere. „Mă așteaptă 4 ani de administrație nu foarte simpli. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi (n.r. boicotarea ședinței de consiliu județean de către PNL și AUR). E ciudat că unele persoane nu înțeleg că au pierdut alegerile. Trebuie să înțeleagă faptul că e mai importantă dezvoltarea județului decât orgoliile personale. Poate e momentul să reanalizăm și eu, și ei, toate partidele tradiționale, felul în care facem politică. Să lăsăm haina politică și să ne gândim la administrație”, a mai spus Gheorghe Șoldan.