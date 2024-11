Joi, 28 Noiembrie 2024 (18:42:26)

Un crescător de animale din cartierul Burdujeni s-a ales cu pagubă de 100% în țarcul în care avea șapte cârlani de peste 30 de kilograme după un atac al câinilor fără stăpân, câini sălbăticiți, cum li se mai spune celor care trăiesc la limita dintre zone locuite și pădure.

Dumitru Alexandru Ciornei stă în zona Dealul Mănăstirii, pe dealul din vecinătatea Cimitirului Eternitatea.

În țarcul în aer liber avea cele 7 oi.

”Au dat atacul ieri (n.r. miercuri) în plină zi. Când am ajuns acasă, după-amiază, am văzut cum câinii care hoinăresc pe deal trag de mațe și m-am alarmat. În țarc am găsit unul ucis și șase cârlani rupți. Nu am putut salva nici unul”, ne-a relatat bărbatul.

Crescătorul ne-a relatat că toata vara haita de câini a stat în cimitir, unde a trăit bine, câinii primind mâncare de la oamenii care vin la morminte. După ce a venit frigul, iar prezența oamenilor la cimitir s-a rărit, câinii au început să nu mai aibă de mâncare.

Așa ar fi dat atacul în plină zi.

Bărbatul a fotografiat câinii și spune că aceștia dau târcoale în continuare gospodăriei sale, în care mai are purcei și viței mici.

După ce a dat mai multe telefoane și a cerut ajutor, crescătorul a reușit să ia legătura cu Roxana Ciornei, președinta Asociației de protecție a animalelor ”Casa lui Patrocle”.

· Promisiuni că se vor lua măsuri pentru prinderea câinilor

Aceasta a promis că va găsi o soluție imediată pentru ridicarea câinilor.

Contactată de Monitorul de Suceava, Roxana Ciornei a arătat că varianta prinderii câinilor cu tranchilizator nu ar fi eficientă deoarece, cum a fost în alte situații, zgomotul îi alungă pe ceilalți.

Prin urmare, mai eficiente ar fi cuști capcană, în care câinii să intre momiți de mâncare și să fie prinși în ele.

· ”S-a ajuns la astfel de situații după 20 de ani în care fosta conducere a Primăriei Suceava a făcut doar câteva sterilizări”

”S-a ajuns la astfel de situații după 20 de ani în care fosta conducere a Primăriei Suceava a făcut doar câteva sterilizări, condiții în care nu trebuie să ne mirăm că sunt atât de mulți câini fără stăpân.

Din luna februarie a anului viitor Primăria Suceava va începe un recensământ real al câinilor fără stăpân, vom începe campanii masive de sterilizare pentru câinii cu proprietari, dar și pentru cei fără proprietari, pentru a preveni înmulțirea lor pe domeniul public”, a transmis Roxana Ciornei.