Senatorul PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță, candidat al acestei formațiuni politice pentru un nou post în Senatul României, a declarat, referindu-se la deznodământul surprinzător al alegerilor pentru funcția de președinte al țării, că partidul din care face parte a fost afectat de scorul obținut de Marcel Ciolacu, dar a spus: „Cred că am trecut peste șocul inițial provocat de această decizie a electoratului. Până la urmă, românii au întotdeauna dreptate”.

Gheorghiță Mîndruță a recunoscut că PSD a greșit: „Eu cred că am făcut și noi greșeli. Este o vorbă, mândria și prostia se plătesc. Poate că am căzut în păcatul acesta al mândriei”. Dar a ținut să precizeze că „PSD-ul este extrem de rezilient, are o capacitate de mobilizare și de regenerare mare. (...) Cu alți candidați la președinție în turul doi, cred că PSD era mult mai afectat”.

Invitat la emisiunea „Eu cu cine votez”, pe care o puteți viziona integral pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul de YouTube al „Monitorului de Suceava”, Gheorghiță Mîndruță s-a referit și la USR, partid din al cărui grup parlamentar a făcut parte pentru aproape 8 luni de zile: „USR-ul este cel mai comunist partid pe care eu îl cunosc, vă spun foarte asumat”. El a explicat și motivele pentru care a ales să părăsească grupul USR, după ce a fost atacat pentru că a refuzat să voteze legea prin care vaccinarea devenea obligatorie: „Un senator USR mi-a spus, exact sintagma asta a folosit-o, că gloata nu știe ce e bine pentru ea și că eu trebuie să decid pentru gloată (...). Când am văzut că parlamentarii USR se referă la oameni folosind apelativul gloată, mi-am dat seama că filmul în care ei se află e total greșit și rupt de realitate. Cu astfel de poziționări față de oameni, eu mă întreb în ce măsură înțeleg că ei sunt de fapt în slujba oamenilor și că nu poți să-i faci bine sau crezi tu că îi faci bine cuiva cu forța”.