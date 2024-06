În online

O investiție recentă a Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a fost apreciată și oferită drept exemplu de Ministerul Educației.

Ministerul de resort a distribuit în mediul online, pe pagina sa de facebook, o fotografie cu noul atelier electric al liceului, care a costat 100.000 de euro și care a fost realizat cu bani europeni.

„Cu ajutorul fondurilor obținute prin PNRR, Colegiul Tehnic <Alexandru Ioan Cuza> din Suceava a reușit să doteze atelierul electric cu bancuri de lucru moderne, instrumente de măsură precise și materiale didactice avansate, toate menite să îmbunătățească experiența de învățare a elevilor!

Continuăm să pregătim tinerii pentru cerințele pieței muncii. Continuăm să-i pregătim pentru viitor!”, este mesajul Ministerului Educației pe facebook.

Contactat telefonic, directorul liceului sucevean, prof. Ovidiu Arganisciuc, a arătat că proiectul prin care a fost dotat atelierul electric este al Primăriei Suceava și cuprinde și alte investiții importante pentru școală, care urmează să fie demarate în perioada următoare.

Potrivit lui Arganisciuc, atelierul electric are o valoare de 100.000 de euro, 35.000 de euro fiind investiți în echipamente digitale și 65.000 de euro în aparate performante, moderne, standuri etc.

„Atelierul va fi folosit atât de elevii de liceu, cât și de cei de la profesională, nivel 3 și 4, de la domeniul electric, specializările Tehnician în instalații electrice, Tehnician electrician electronist auto (liceu) și specializările Electrician auto și Electrician exploatare joasă tensiune (clase profesionale).

Atelierul are o capacitate de cel puțin 24 de locuri și urmează să fie folosit de anul școlar viitor. De asemenea, dotările atelierului sunt în concordanță și respectând programa școlară de la cele patru specializări amintite”, a completat directorul școlii.

Acesta a mai arătat că tot în cadrul proiectului a fost dotat un laborator de informatică cu 14 PC-uri all in one, tablă inteligentă, sistem audio, multifuncțională.

Urmează, tot prin proiect, laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de limba română, matematică, istorie, geografie.

„Un alt proiect european, important pentru școala noastă, în valoare de peste 13 milioane de lei, prevede reabilitarea totală a corpului de ateliere, asta însemnând recompartimentare, șase ateliere noi de mecanică, patru de electric, săli de depozitare”.