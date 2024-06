Reproșuri

Primarul în funcție, Ion Lungu, îi cere lui Lucian Harșovschi să își asume responsabilitatea pierderii Primăriei Suceava și a Consiliului Județean. Lungu a declarat miercuri, în conferință de presă, că îi transmite lui Lucian Harșovschi să nu mai caute ”țapi ispășitori” pentru pierderea alegerilor și că, așa cum ar fi afirmat, în mai multe împrejurări, că ”nu împarte victoria cu nimeni”, să procedeze similar și în cazul înfrângerii.

„Lucian avea o vorbă, că nu împarte victoria cu nimeni. Asta era vorba lui, care evident a adus o anumită iritare în partid. Eu spun ca nici înfrângerea să nu o împartă cu nimeni, că văd că tot caută țapi ispășitori, că nu știu ce a făcut Lungu. Am fost alături de el, alături de partid în toată campania electorală”, a afirmat Lungu. Acesta a arătat că deși în politică se vorbește despre transferul voturilor, în realitate el nu a putut face asta pentru Lucian Harșovschi deoarece acesta și-a făcut campanie electorală relativ independent atât față de el, cât și de alți lideri ai partidului. „Este o realitate că avem această dorință de a transfera voturile. Nu am avut cum, că [Lucian Harșovschi] nu m-a folosit deloc în campanie. Nu m-a pus în nici un pliant, în nici un clip, nu m-a luat cu el pe teren. Spunea că el nu-i omul lui Lungu, eu cum să-i transfer voturile?(...) Lucian a avut mână liberă. Și-a făcut un sediu de campanie separat, nici măcar la partid. Oameni importanți din partid, nu eu, dar domnul Balan, care a fost șef de campanie la nivel național, nu a fost folosit deloc. I-am dat voie să facă ce vrea. (...) Indiferent cum vrem să judecăm, el are o mare responsabilitate. El s-a propus candidat. Eu, cu maturitate, am făcut un pas lateral, dar nu a fost soluția cea mai fericită. Nu am fost obligat, dar nu era altă soluție atunci pentru că Lucian candida oricum și de oriunde, știm cu toții asta, și atunci am mers pe ideea să nu mai fragmentăm voturile din partid”, a explicat Lungu.

În opinia lui, pierderea președinției și a majorității Consiliului Județean Suceava este „o mare tragedie”, de care principalul responsabil ar fi tot Harșovschi, deoarece „dacă nu se pierdea municipiul Suceava, nu se pierdea nici județul”. „De regulă, eu aduceam 10.000 de voturi net în oraș pentru președintele Consiliului Județean, în 2008 chiar vreo 25.000 de voturi au fost diferența între el și candidatul PSD. Or acum domnul președinte Flutur a câștigat cu 200 de voturi în municipiul Suceava. Este o mare tragedie, mai ales că de la PNL domnul președinte Flutur a avut cel mai mare scor din țară la consilii județene și totuși n-a câștigat Consiliul Județean”, consideră Ion Lungu.

„Sunt președinte al organizației municipale, nu mi-am dat demisia niciodată”

Primarul în funcție a declarat, de asemenea, că el este președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, iar transferul de putere anunțat public de liderii PNL Suceava în favoarea lui Lucian Harșovschi la începutul campaniei electorale a fost doar unul verbal, neoperat în documente: „Sunt președinte al organizației municipale, nu mi-am dat demisia niciodată. A fost o declarație verbală, în hârtii nu mi-am dat demisia. Actele pentru candidaturi le-a semnat Lucian, dar eu sunt un domn și nu am contestat. În final, domnul Flutur a semnat candidaturile, președintele organizației județene”.

În ceea ce privește colaborarea viitoare cu primarul ales, Vasile Rîmbu, Ion Lungu a afirmat că, dacă i se va propune, ar analiza opțiunea de a ocupa postul de city manager. „Nimeni nu mi-a propus acest lucru. Realitatea este că s-au folosit proiectele mele în campania electorală, sunt proiectele mele de suflet, lucrez de zeci de ani la ele. Sunt cel mai interesat să le implementez. N-am nici o ofertă, dar dacă voi avea voi analiza”, a răspuns Lungu, la întrebarea dacă este interesat de postul de city manager al orașului Suceava.

Totodată, acesta a spus că i s-ar părea normal ca PSD și PNL să asigure majoritatea în Consiliul Local Suceava. În aceste condiții, opțiunea ca PNL să aibă un post de viceprimar i se pare una firească, dar care dintre consilierii aleși ai PNL ar putea ocupa această funcție este exclusiv alegerea primarului ales, Vasile Rîmbu.

„De la 10-12 consilieri, PNL are acum 6, dar într-o normalitate ar trebui să aibă viceprimar. Chiar dacă noi am vrea să intrăm în opoziție, se pare că se merge în colaborare în continuare. Nu trebuie să fim meschini și să urmărim interese minore electorale, trebuie să facem ceva pentru suceveni, dar în alegerea viceprimarului ultimul cuvânt îl are primarul. Dacă discutăm despre o posibilă colaborare, domnul Rîmbu are ultimul cuvânt, nu eu sau PNL. Trebuie să fie în primul rând compatibil cu domnul Rîmbu”, a declarat Ion Lungu, arătând că dacă PSD și PNL vor face alianță în Consiliul Local, primarul nu poate lucra cu un viceprimar „băgat pe gât”.

Primarul în funcție a precizat că își va face datoria până în ultima zi de mandat și că va lucra „ca la fotbal, până în minutul 90”.