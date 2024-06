Joi, 13 Iunie 2024 (12:41:56)

Un scandal monstru, care a implicat șicanări, amenințări, îmbrânceli și care s-a încheiat la Camera de Urgență și la medicul legist, s-a consumat joi dimineață la Școala Gimnazială Zamostea, între directoarea instituției și o profesoară.

Conflictul dintre directoarea Aurelia Ursaciuc, de o parte, și profesoara de istorie Ioana Cojocariu, de cealaltă parte, este unul mai vechi, însă a escaladat în ultimul an, de când fotoliul de conducere a fost ocupat de prof. Ursaciuc.

În tot acest timp, tachinările, jignirile și vorbele de ocară au fost la ele acasă.

Joi dimineață, directoarea Ursaciuc conducea ședința Consiliului de Administrație în cancelaria școlii, cameră în care prof. Cojocariu ar fi vrut să intre pentru a semna condica.

A avut loc un schimb de replici tensionat, țipetele și amenințările transformându-se repede în îmbrânceli și loviri.

A fost solicitat și un echipaj de Poliție și a fost chemată și o ambulanță.

„Am dorit să semnez condica dimineață, așa cum e normal, iar doamna m-a dat afară. De asemenea, am întrebat-o de ce a organizat ședința în timpul orelor de curs, colegii nu trebuiau să fie la ore, așa cum m-a trimis ea pe mine? Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o.

M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist”, a povestit prof. Ioana Cojocariu, profesoara solicitând un echipaj al Poliției pentru a calma spiritele.

„Ea m-a îmbrancit, eu nu am atins-o. M-a bătut cu pumnul și cu mâinile. S-a ridicat de la catedră, s-a năpustit asupra mea, m-a luat de mâini, m-a lovit la mâini si în piept, dorind să îmi ia telefonul care este bun personal. Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită. Am reușit să scap din mâinile ei și am fugit spre ușa de la ieșire. Am contuzii toracice și lovituri/ zgârieturi pe mână. Doresc să ridice imaginile de pe camere. D-na Ursaciuc a fugit de la locul faptei. Trebuia să anunțe politia, ambulanță. A fugit ca un infractor. În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet.. Răspunsul a fost același. <Dacă nu te-a bătut, e bine>. Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală. Conducătorul instituției este cel care trebuie să gestioneze situația și să nu fuga ca un infractor. Eu am rămas pe tot parcursul evenimentului în incinta școlii”, a mai completat prof. Cojocariu.

De cealaltă parte, directoarea școlii a menționat că este la Unitatea de Primiri Urgențe, însă a refuzat să facă și alte precizări.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au precizat că la școala din Zamostea „se vor efectua cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de <Lovirea sau alte violențe> (două acte materiale), cauza urmând a se soluționa de către lucrătorii Postului de Poliție Zamostea”.

· Scandaluri pe bandă rulantă la Zamostea

În ultimii ani, școala din Zamostea a fost tulburată de numeroase scandaluri și conflicte între profesori. De asemenea, schimbările de la vârful instituției nu au făcut decât să alimenteze starea de încordare din școală, fiind sesizate, în repetate rânduri Inspectoratul Școlar, Biroul de Siguranță Școlară, Ministerul Educației etc.

„Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard. (...)

Directorul interimar Ursaciuc Aurelia al Școlii Gimnaziale Zamostea m-a umilit, mi-a subminat imaginea mea ca profesor. Mi-a spus față de colegi: <Să îți ștergi mucii de la nas>, <Dă-te, tu, din fața mea!> (îmi așteptam rândul pentru a semna în registrul de procese-verbale), <Habar nu ai ce e cu tine, plutești pe nori!>. Din acel moment a început întregul calvar, fiind supusă sistematic unei hărţuiri morale, iar demnitatea fiindu-mi călcată în picioare prin acţiuni repetate.

Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii (în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde) și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere, luându-mi fotografii personale de pe site-uri de socializare, precum Instagram, Facebook , folosindu-le în diferite scopuri.

Încă de la începutul noului an școlar 2023-2024 a avut gesturi agresive și un comportament ostil asupra persoanei mele.

Mi se refuză în mod sistematic orice activitate școlară și extrașcolară pe care vreau să o desfășor. În fapt, adevăratul motiv al refuzului nu îl constituie nici lipsa elementelor formale, nici deciziile consiliului de administrație, ci pur şi simplu închiderea barierelor de formare profesională”, povestește prof. Cojocariu.

Aceasta are o listă consistentă de acuze la adresa direcțiunii, pe care susține că le poate dovedi prin înregistrări audio și filmări.