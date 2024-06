Eveniment

În cadrul celei de a IX-a ediții a conferinței „Dimensiuni etice și sociale în administrație și drept”, desfășurată la finele săptămânii trecute, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a avut loc o simulare complexă care i-a solicitat intens pe studenții participanți. Simularea a recreat, în cursul zilei de vineri, un atac cibernetic urmat de un incendiu într-o instituție publică, oferindu-le astfel oportunitatea de a explora și a înțelege mai bine provocările și soluțiile legate de gestionarea atacurilor cibernetice și a situațiilor de urgență precum incendiile. Studenții au jucat roluri diferite, inclusiv specialiști în securitate cibernetică, pompieri, personal medical, criminaliști, în timp ce profesorii universității au moderat evenimentul și au oferit feedback și orientare.

Organizatorii au apreciat, în cadrul situației fictive create, intensitatea și seriozitatea cu care studenții și-au asumat rolurile. Ei au demonstrat abilități remarcabile în gestionarea crizei, luarea deciziilor sub presiune și lucrul în echipă, pentru a asigura siguranța și securitatea.

„Această simulare nu doar că a oferit o experiență de învățare profundă pentru studenții noștri, dar a subliniat și importanța pregătirii pentru atacuri cibernetice și situații de urgență în instituțiile publice”, a declarat as. ing. drd. asociat Edi Timofte, moderator al evenimentului alături de studenta Gabriela Maria Opria.

La evenimentul organizat de as. ing. drd. Ionuț Croitoru a participat un grup de experți format din conf. univ. dr. Liana-Teodora Pascariu, lector dr. general (r) Ion Burlui, as. ing. drd. Edi Timofte, as. drd. comisar-șef de poliție Andrei Ceobanu și lector univ. dr. Andreea Ursu.

Rezultatele simulării au demonstrat abilitățile remarcabile ale studenților în gestionarea crizei, luarea deciziilor sub presiune și lucrul în echipă pentru a asigura siguranța și securitatea. În urma investigației ulterioare, atacatorii cibernetici au fost identificați și aduși în fața justiției. O simulare așteptată, care a jucat un rol esențial în pregătirea viitorilor specialiști, pentru a face față provocărilor reale ale viitorului.