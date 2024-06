Eveniment

A XII-a ediție a conferinței „Zilele medicale ale Sucevei”, organizată de Colegiul Medicilor Suceava, în colaborare cu Academia de Științe Medicale și Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași, în perioada 30 mai - 1 iunie a.c., a reunit peste 600 de profesioniști din domeniul medical, universitari de la facultățile de medicină din Iași, Cluj-Napoca, București, Timișoara, Constanța, Brașov și Suceava și medici practicieni.

Conferința, singura de acest tip din țară, a avut ca teme impactul patologiei infecțioase în practica medicală și urgențele medico-chirurgicale. Evenimentul a fost deschis joi, de dr. Sorin Hâncu, președintele Colegiului Medicilor Suceava, alături de președintele de onoare al conferinței, prof. dr. Eugen Târcoveanu, dr. Virgil Răzeșu și prof. dr. Alexandru Ferdohleb, din Republica Moldova.

Culoarea aleasă în acest an pentru conferință a fost peach fuzz, „puf de piersică”, care combină rozul cu portocaliul, „culoare ce ne amintește să încetinim ritmul vieții și să avem grijă de noi și de ceilalți”, după cum a spus dr. Irina Badrajan, secretar general Colegiul Medicilor Suceava.

În deschidere, dr. Sorin Hâncu a arătat că infecțiile, mai ales cele nosocomiale, au început să fie „din ce în ce mai virulente, mai neașteptate, din ce în ce mai greu de ținut sub control și de tratat”, astfel că tema referitoare la impactul acestora este de actualitate.

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu a salutat apariția facultății de medicină de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. „Suceava este și un centru universitar, are o facultate de medicină nouă, îi urăm succes. Suceava este din punct de vedere medical, după părerea mea, care am ceva experiență în domeniul îngrijirii medicale, unul dintre cele mai puternice centre medicale și cu o rețea extrem de bine realizată. Bolnavii care vin de aici sunt altfel, nu știu de ce, poate că sunt îngrijiți mai bine, sunt mai educați”, a afirmat prof. Târcoveanu.

Unul dintre invitații speciali ai evenimentului a fost generalul dr. Ionel Oprea, medicul militar care a preluat timp de o lună coordonarea spitalului din Suceava în primăvara anului 2020, la izbucnirea pandemiei de COVID-19.

„Mă înclin în fața dumneavoastră, așa cum am făcut-o în fața colectivului spitalului atunci când am fost trimis aici în acea misiune. (...) Eu sunt medic chirurg, nu sunt general neapărat, generali avem grămadă. Atunci când am fost trimis aici aveam experiență în misiuni externe, am fost director al Spitalului Militar Central în două mandate, șef al Direcției Medicale și în 2019 am planificat și am organizat un lucru cu care România se poate mândri, cel mai mare exercițiu medical din istoria NATO. A fost decorat domnul Arafat pentru asta, pentru că eu fusesem pensionat cu două săptămâni înainte. Și-au adus mine de mine atunci când în Guvern nu au găsit o soluție pentru Suceava. Mă bucur foarte mult să constat că ceea ce s-a întâmplat atunci, în 2020, în acea primăvară, a fost un eveniment trecător. Acum colectivul spitalului este foarte puternic, este unul dintre colectivele de mare performanță, din câte știu eu”, a declarat gen. dr. Ionel Oprea.

Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Societății de Boli Infecțioase și HIV/SIDA, a apreciat conferința de la Suceava ca fiind „un schimb de informații de foarte bună calitate și ceea ce câștigă un medic care nu este cadru didactic la o astfel de conferință este cât ar citi într-un an”.

Prima prelegere a fost susținută de acad. prof. dr. Nicolae Constantinescu, aflat la venerabila vârstă de 90 de ani, cu tema „Chirurgul și călătoriile”. Printre medicii cu notorietate care au conferențiat la Suceava au fost prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, prof. univ. dr. Mihai Craiu, prof. univ. dr. Carmen Dorobăț și conf. univ. dr. Valeriu Gheorghiță.

Au prezentat, de asemenea, rezultatele cercetărilor lor și studii de caz foarte mulți medici suceveni, unii dintre ei și universitari, printre care îi amintim pe conf. univ. dr. Roxana Filip, conf. univ. dr. Dimitrie Siriopol, dr. Doina Ganea-Motan, dr. Cătălin Lulciuc, dr. Laura Coca, dr. Claudiu Cobuz, dr. Paul Boarescu, dr. Ciprian Mitric, dr. Mihai Guțu, dr. Elena Tătăranu, dr. Daniela Neagu, dr. Monica Terteliu- Băițan, dr. Olga Căliman Sturdza, dr. Loredana Corodescu, dr. Mihaela Diana Cocîrlă, dr. Ana Miron, dr. Irina-Ioana Badrajan, dr. Mihai Ardeleanu, dr. Valeriu Gavrilovici, dr. Andreea Botezan, dr. Ionuț Jurchiș, dr. Răzvan Bandac, dr. Florin Filip, dr. Cristina Hrustovici, dr. Adrian Vasilcovici, dr. Claudia Ionesi etc. La finalul manifestării, dr. Monica Terteliu, medicul-șef al secției Boli infecțioase din cadrul Spitalului Clinic „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, a declarat: „A fost un eveniment reușit, o manifestare pur științifică, la care cu toții am muncit mult din dorința de a avea invitați de seamă, care să vadă nivelul la care am ajuns. De asemenea, dorința mea a fost să vină cei care ne-au condus în vremea pandemiei. Doar domnul dr. Derioiu nu a putut veni, domnul general Oprea, dr. Chioralia și dr. Sangiorzan, epidemiologul din acea lună, au fost prezenți. Pentru mine au fost momente emoționante și poate acum putem să încheiem acel capitol”.