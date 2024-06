Expoziție

Una dintre cele mai apreciate expoziții, care reunește atât tarantule, cât și șerpi, a ajuns la Iulius Mall. Este vorba deo colecție impresionantă, ce cuprinde 80 de exemplare dintre cele mai apreciate specii de pe glob, ce poate fi admirată în zona centrală, la parter, din Iulius Mall, în perioada 29 mai – 8 iunie 2024, în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Un piton reticulat, un boa amazonian de copac și multe alte exemplare, dar și 50 de specii de tarantule vor putea fi admirate în Iulius Mall Suceava până pe 8 iunie 2024. În total, expoziția de tarantule și șerpi vii reunește 80 de exemplare ale celor mai cunoscute specii de pe glob, iar pasionații și curioșii sunt așteptați în Iulius Mall Suceava să le descopere și să își înfrângă fobiile

Expoziția de tarantule și șerpi vii are scop educativ, iar prețul unui bilet este de 15 lei. Biletele pot fi achiziționate de la Centrul Info din Iulius Mall. Crescătorii exemplarelor expuse vor răspunde întrebărilor curioșilor. Copiii sub 3 ani au intrarea gratuită. Un boa constrictor, un piton birmanez (una dintre cele mai mari șapte specii de șerpi), un Blood Snake (își are originile în Asia de Sud-Est), un piton reticulat, dar și un boa amazonian de copac sunt printre exemplarele de șerpi pe care le vei putea vedea în Iulius Mall.

În cadrul expoziției sunt și alte tipuri de șopârle, precum: tegu, un dragon cu barbă, blue-tongued skinks, Gecko ocelot din Madagascar și multe altele. În același timp, nu vor lipsi unele dintre cele mai interesate specii de țestoase: mata-mata sau red foot tortoise. Tarantule gigant, care impresionează prin dimensiune și prin coloritul lor spectaculos, se află în cadrul expoziției.

Fiecare exemplar este expus într-un terariu special conceput astfel încât să recreeze habitatul natural al fiecărei specii. Pentru șarpele boa amazonian, în terariu este amplasată o creangă specială de copac, iar pentru speciile care preferă mediile deșertice, habitatele sunt amenajate cu nisip. Pentru tarantule terariile diferă deoarece acestea țes pânze uimitoare, unde se odihnesc, „își prind prada” sau se „ascund”.