Recomandare

Motivele din cauza cărora Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și-a pierdut atractivitatea pentru medicii de medicină de urgență ar trebui să fie subiectul unei analize serioase, a declarat, la Suceava, secretarul de stat dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România. Dr. Arafat a arătat că nu doar spitalul din Suceava se confruntă cu lipsa de medici urgentiști în Unitatea de Primiri Urgențe, dar consideră că aici trebuie investigate motivele deoarece „Suceava nu e un oraș oarecare, e un oraș frumos, un oraș atractiv”. „Județul este atractiv, adică nu este motiv să spui că medicii nu vor să vină să stea aici. Dar trebuie, poate, o implicare mult mai puternică pentru a-i convinge să vină, de când sunt rezidenți, nu după ce au terminat rezidențiatul. Cred că trebuie făcută o analiză asupra Sucevei, a dinamicii personalului, cum a fost, de ce a ajuns la un număr mai mic și care e problema, de unii medici au plecat, dacă n-au plecat prin pensie, ci pentru că au dorit să părăsească Suceava”, a declarat dr. Arafat, situația fiind cu atât mai greu de înțeles cu cât spitalul oferă, pe lângă dotare cu echipamente și aparatură medicală, și locuințe de serviciu pentru tinerii medici.

„Noi încurajăm autoritățile locale să deschidă la concurs posturile, să le deschidă cât mai frecvent posibil, să încerce să îndemne medicii care termină rezidențiatul să vină, să le ofere cazare, transport - dacă e să facă gărzi. Aceste lucruri s-au oferit la Suceava. Faptul că nu vin medicii trebuie analizat, trebuie analizat de ce nu vin medicii, care este motivul. Sunt unități de primiri urgențe care au și 20-30 de medici. Alte unități de primiri urgențe au avut și nu mai au destui medici. Fie că au plecat la pensie – și asta se înțelege, fie au plecat, s-au transferat că nu au mai vrut să rămână, și asta trebuie văzut de ce. Este de făcut o analiză la nivelul județului și la nivelul conducerii spitalului, să vadă care sunt soluțiile să atragă dintre rezidenți medici care să vină în Suceava”, a afirmat șeful DSU.

Dr. Raed Arafat a declarat că medicina de urgență este un domeniu special, foarte greu, aflat sub o presiune continuă atât în zona spitalicească, la unitățile și compartimentele de primiri urgențe, cât și în pre-spital, la Ambulanță și SMURD, iar soluțiile pe care le are în vedere ar putea rezolva problema în doi, trei ani. „Modul în care dezvoltăm acest domeniu trebuie să ia în considerare aspectele specifice, lucru care nu este făcut acum”, a subliniat dr. Arafat. La problemele de sistem se adaugă și lipsa de interes a tinerilor medici pentru spitalele din afara centrelor universitare, iar aici este necesară de asemenea o analiză serioasă.

„Medicii care termină în centrele universitare încearcă să rămână doar în centrele universitare, astfel că în centrele universitare avem medici supranumerari, sunt centre în care medicii fac numai gărzi pentru că nu sunt posturi. Nu vor să meargă în altă parte și aici trebuie analizat și văzut de ce, care este motivul. Salarizarea nu mai putem să spunem că este scăzută, este un domeniu care are o salarizare bună, are sporuri, are tot ce trebuie pentru ca medicul și asistentul să fie remunerați corect”, a mai spus șeful DSU.

Menționăm că Unitatea de Primiri Urgențe Suceava are doar 9 medici urgentiști, față de cel puțin 20, cât ar fi necesar la numărul de pacienți care se adresează UPU.