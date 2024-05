Public Speaking Competition

În urmă cu o săptămână, la Royal Institution din Londra, o adolescentă de 18 ani din Suceava impresiona prin calitățile sale oratorice juriul din finala celui mai prestigios concurs internațional de discurs public în limba engleză, The International Public Speaking Competition.

Pentru prestația sa, Giulia Chiriac, reprezentanta României și elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, a fost recompensată cu premiul al II-lea, un rezultat deosebit de valoros, care o propulsează pe Giulia pe lista scurtă a celor mai talentați tineri vorbitori din întreaga lume.

„Semifinala de la Londra a adus împreună 36 de elevi, dintre care șase s-au calificat în finala concursului, reprezentanți din Noua Zeelandă, Franța, Danemarca, Hong Kong, Anglia&Țara Galilor și România.

Am fost onorată să mă aflu acolo, în clădirea în care a vorbit și Winston Churchill, să întâlnesc atâția concurenți foarte buni din toate părțile lumii. A fost copleșitor, dar și măgulitor în egală măsură.

De asemenea, ceea ce am remarcat a fost nivelul înalt de pregătire al celorlalți elevi, sunt vorbitori foarte talentați cu care am avut plăcerea să trăiesc această experiență. O experiență care a însemnat, pe lângă concurs, și prietenie, susținere, conexiuni, schimb cultural, activități extra. Am fost înconjurată în tot acest timp de oameni foarte bine pregătiți, de oameni remarcabili, care te determină, te motivează să progresezi, să fii mai bun”, a mărturisit Giulia, la câteva zile de la întoarcerea din competiție.

Povestea personală, inspirație pentru discursul din finală

Inspirație pentru discursul din marea finală, expunere care trebuia circumscrisă temei „There is nothing either good or bad but thinking makes it so”, a fost chiar povestea sa de viață.

„Pack your bags, we`re moving to Romania” și-a început eleva expunerea de trei minute.

Giulia a crescut în Anglia de la o vârstă fragedă, în urmă cu cinci ani familia fiind nevoită să revină în România, pas care a pus-o pe adolescenta de 14 ani în fața unei tranziții sinuoase, a unei adaptări la o societate și la un sistem educațional diferit.

Expunerea a fost conturată în jurul acestei schimbări majore, marcată de semne de întrebare, neîncredere, necunoscute, traversată cu bine însă în cele din urmă.

Cu aplomb, siguranță, fluență, tehnici nonverbale, Giulia și-a construit abil argumentele, a fost ancorată în fiecare frază, „ajutată” fiind de engleza sa impecabilă.

Finala a fost transmisă live, profesorii, colegii și familia urmărind-o cu sufletul la gură.

Dana Postolache, profesoara care a pregătit-o pentru competiție, a subliniat că „este o mare onoare să fii unul dintre cele două nume menționate public (n.r. Premiul I – The winner și Premiul II - The runner up) dintr-un milion, câte au fost la faza de început a concursului. Giulia este un copil foarte talentat, cu o înclinație deosebită pentru limbi, cu o inteligență lingvistică ieșită din comun.

Serioasă și profundă, mai puțin frivolă, mai puțin superficială, are toate calitățile să meargă în continuare spre succes. Felul cum a reușit Giulia să pună în scenă povestea ei e uluitor, a <jucat> un discurs, a fost în formă maximă”.

Cât despre juriu, potrivit prof. Postolache, acesta a fost alcătuit din „personalități din zona lingvistică, din zona de business, personalități din cadrul unor universități reputate, o parte din ei și foști membri ESU (English Speacking Union), cea mai mare asociație a vorbitorilor de limbă engleză din lume, cu filiale în toate țările”.

În evaluarea competitorilor, jurații au avut în vedere conținutul discursului (profunzimea ideilor, coerența lor, cursivitate), calitățile oratorice, prezentarea, tehnici nonverbale, limbajul, impresia artistică etc.

Dincolo de competiția de discurs public la cel mai înalt standard, de premiile adjudecate, evenimentul de la Londra îi pune pe tineri în fața unor experiențe și a unor oameni deosebit de valoroși, în fața unor oportunități viitoare de mare preț.

„Este genul de experiență cu care nu te întâlnești în viață la orice pas. Cred că cel mai important e faptul că elevii intră într-o anumită comunitate de oameni de o calitate deosebită, își fac niște conexiuni, au un anumit tip de interacțiuni. Acești oameni care, fără să-ți dai seama, mișcă ceva în interiorul tău, contribuie la dezvoltarea acestor elevi, la parteneriate viitoare”, a conchis Dana Postolache.