Determinare

Candidatul PSD pentru funcția de primar în Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, și echipa sa pentru Consiliul Local și-au depus candidaturile pentru câștigarea primăriei acestui municipiu. „De Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, simbol al curajului și devotamentului, am făcut un pas semnificativ alături de echipa mea de consilieri: ne-am depus oficial candidaturile pentru Primăria Municipiului Vatra Dornei și pentru obținerea majorității în Consiliul Local. Am fost însoțiți de membrii devotați ai echipei PSD Vatra Dornei și de susținători plini de speranță, simțind împreună entuziasmul pentru schimbarea ce urmează”, a declarat Gheorghe Apetrii. El a spus că alături de echipa sa se angajează să lucreze cu încredere, determinare, și cu toată forța pentru bunăstarea municipiului Vatra Dornei. Apetrii a spus că are un plan strategic pe termen scurt, mediu și lung, bazat pe patru piloni: dezvoltarea economică, modernizarea administrației, educația și cultura, precum și sănătatea și bunăstarea comunității.

„Proiectele noastre vor stimula creșterea economică, vor genera locuri de muncă bine plătite și, prin modernizarea corectă a infrastructurii, vom redeveni Perla Bucovinei. Vom lucra pentru a îmbogăți educația și viața culturală și pentru a îmbunătăți în general condițiile de viață pentru toți locuitorii. Ne dorim și vom transforma Vatra Dornei într-un oraș modern și dinamic, unde fiecare cetățean, tânăr sau bătrân, să joace un rol activ și important în construirea unui viitor mai bun. Orașul pe care ne angajăm ferm să îl reconstruim este un oraș în care tinerii vor avea motive să rămână și să contribuie activ, un oraș unde familiile vor prospera și unde bătrânii vor trăi, după mulți ani de umilințe, cu demnitate și respect”, a declarat candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei.

El a subliniat faptul că echipa PSD din Vatra Dornei este remarcabilă prin diversitatea și bogăția de experiență pe care fiecare membru o aduce, de la ingineri și medici, la profesori, economiști, avocați și antreprenori, fiecare având o poveste unică și o dedicație profundă pentru dezvoltarea Dornei. „Această diversitate ne întărește echipa și ne ajută să abordăm provocările din multiple perspective, asigurând că toate vocile din comunitatea noastră sunt auzite și reprezentate. Pe 9 iunie 2024, avem oportunitatea unică de a transforma aceste speranțe în realitate. Fiți alături de noi în această călătorie plină de curaj și dedicare. Cu votul dumneavoastră, al dornenilor, putem dezvolta orașul într-un loc unde progresul și bunăstarea sunt la ordinea zilei. Haideți să facem din această misiune una posibilă! Aveți încredere că se poate! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Gheorghe Apetrii.