Candidatură

Primarul din Berchișești, Violeta Țăran, și-a depus candidatura din partea PSD pentru un nou mandat la conducerea acestei comune. Violeta Țăran a ținut să le transmită locuitorilor din Berchișești că de când a preluat conducerea comunei aceasta a cunoscut o transformare remarcabilă, datorită eforturilor comune.

„Am parcurs un drum ireversibil spre progres, reconstruind comuna Berchișești din temelii, printr-o strategie ambițioasă de modernizare, propulsând-o astfel în rândul așezărilor de frunte ale județului Suceava”, a spus Violeta Țăran. Ea a precizat că în calitate de primar a pus accent pe dezvoltare, inițiind o serie de proiecte și programe complexe de investiții, care au urmărit îmbunătățirea situației din toate domeniile de activitate, educație, sănătate, cultură, infrastructură rutieră și servicii publice indispensabile.

„Preocuparea mea permanentă a fost creșterea calității vieții oamenilor din Berchișești, astfel încât cele două localități componente să fie la standardele urbane de trai și locuire.

Nu în ultimul rând, am acordat o atenție specială păstrării nealterate și perpetuării tradițiilor și obiceiurilor noastre bucovinene, transmise de veacuri din generație în generație de strămoșii noștri. Alături de dumneavoastră, am fost, suntem și vom fi o mare familie, o familie unită, preocupată cu grijă să dezvoltăm permanent comuna și să o lăsăm modernă, curată și atractivă generațiilor viitoare, copiilor și nepoților noștri.

Sunt mândră și fericită că am trecut împreună cu voi, dragii mei consăteni, prin multe momente înălțătoare, cu bucurii și clipe fericite, dar și prin suferință și tristețe, după cum este viața omului, dar am continuat să mergem mai departe alături, construind o comună de invidiat. Cel mai important este însă faptul că suntem o singură inimă, care bate în aceeași direcție, a evoluției așezării noastre, care are acum înfățișarea unui micuț oraș!

Mă cunoașteți cu toții. M-am născut, am copilărit, mi-am întemeiat o familie, trăiesc și voi trăi aici până la sfârșit.

Am demonstrat întotdeauna că faptele vor avea întotdeauna valoare în fața vorbelor.

Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră și vă încredințez că voi munci cu devotament, ca și până acum, pentru bunăstarea vieții noastre, a comunității din Berchișești”, a spus primarul din Berchișești. Violeta Țăran a dat asigurări că va fi în continuare vocea concetățenilor săi și că va fi același om și primar care aduce schimbarea în bine în comună, având aceleași origini, valori și credințe cu locuitorii din Berchișești. „Continuăm să construim și să dezvoltăm împreună comuna Berchișești! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Violeta Țăran.