Performanță

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat, în perioada 11-13 aprilie 2024, cea de a IX-a ediție a Salonului Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești „Cadet INOVA’24”. Participarea suceveană a fost la înălțime și de această dată, printre cele 20 de lucrări premiate în faza finală a competiției numărându-se și 4 proiecte ale studenților Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Astfel, în ordinea importanței premiilor, Medalia de aur și Premiul special al Universității „Transilvania” din Brașov au fost obținute de echipa suceveană formată din Ciprian Bejenar, Visarion Cătălin Ifrim, Eugen Iavorschi și Irina Alisavetei, pentru lucrarea ”Autonomous System and Method for Inspection and Support”. Medalia de argint a salonului a fost obținută de echipa formată din studenții USV Visarion Cătălin Ifrim, Ciprian Bejenar, Mihaela Pavăl și Zvika Israeli pentru lucrarea ”Solution for Hybrid System in Improving the Energy Efficiency of Photovoltaic Panels”. Medalia de bronz a fost adjudecată de echipajul format din Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Laura Dospinescu și Constantin Cornel Tuduriu, pentru lucrarea ”System for Increasing the Quality of Sleep”. Un alt premiu adjudecat de suceveni a fost Premiul societăților comerciale, primit de către echipa formată din Marian Bejenar, Mahmoud Abu Bandora, Laura Dospinescu, Visarion Cătălin Ifrim, pentru lucrarea ”Method for Actuating Springs from Shape Memory Materials”.

Competiția de la Sibiu a reunit lucrări ale studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică din Iași, Inspectoratului de Stat pentru Construcții Iași, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Universității „Transilvania” din Brașov, Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Nird Urban-Incerc din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Academiei Naționale de Sănătate Publică Chișinău, Universității de Stat a Republicii Moldova, Academiei Forțelor Aeriene „Georgi Benkovski” din Bulgaria și Academiei Forțelor Navale Istanbul.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor importante personalități din domeniul tehnic-științific, între care gl. bg. prof. univ. dr. ing. D.H.C. Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, col. conf. univ. dr. ing. Ioan Virca, prorector pentru Cercetare Științifică, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, și conf. univ. dr. ing. Silviu-Mihai Petrișor, Ambasador al Inovării în România, președintele Salonului. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost cooptată în lista instituțiilor coorganizatoare și a avut reprezentanți în comitetul științific și în cel de organizare.