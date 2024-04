Părerea lui Dan

Prestația reprezentanților români pe plan internațional m-a făcut să abordez acest subiect al imaginii țării și prestigiului dobândit în urma ei. Dacă vom întreba cetățeanul mediu, oripilat de tratamentul la care ne-a supus Austria în cazul Schengen sau SUA în privința eliminării obligativității vizelor, vom primi un răspuns care îi va supăra iremediabil pe diplomații europarlamentari și chiar pe președinte în a cărui atribuțiuni este și reprezentarea externă. Și pe bună dreptate dacă ne raportăm la fostele țări ale "lagărului socialist" care au rezolvat la timp și fără umilințe probleme similare. Concluzia este că ei au avut (și au) reprezentanți vertical și calificați pe plan internațional și noi NU. Aștept să fiu contrazis cu argumente! Mai mult, am fost "fericiți" de prezența în Parlamentul European sau în Corpul Diplomatic de doamne frumoase și atât!!! Și care ne făceau de râs! Pe toți românii, nu doar pe ele!!

Faptul că reprezentarea României în exterior nu se ridică la nivelul așteptării este o realitate de necomentat. Nu înseamnă că toți cei pe care țara "îi trimite" sunt la fel de nepricepuți și dezinteresați. Un exemplu larg mediatizat este modul exemplar în care echipa de avocați a României (români și străini) a câștigat procesul în cazul Roșia Montană. La fel a fost în cazul procesului pentru delimitarea apelor teritoriale (zona rezervelor de gaze naturale!) unde am obținut recunoașterea dreptului nostru. Deci se poate avea o poziție câștigătoare dacă cei care ne reprezintă sunt calificați și dedicați profesiei și țării. Din păcate, cei mai mulți demnitari care ne reprezintă se mulțumesc cu excursii, cumpărături (eventual cu soțiile) sau cu o șăpcuță de câțiva dolari, ca în cazul președintelui.

Valoarea dubioasă a multor demnitari cu "sarcini" externe este foarte vizibilă pentru că ei vin în contact cu omologii lor din alte țări și se face, normal, comparația. Pe plan intern (parlament, guvern, agenții, consilii locale etc.) nu prea se face comparația între actorii politici la modul serios pentru că toate partidele au "politici de cadre" similare, adică foarte proaste. Da, îmi asum această constatare! Atâta timp cât cei mai dotați români sunt ignorați sau chiar batjocoriți de liderii de partid (vezi atitudinea lui Băse față de o absolventă Harvard!), clasa politică va fi tot mai slab pregătită, iar administrarea și reprezentarea țării, dezastruoasă. Năucii care au ajuns în Parlament, guvern etc. au un singur merit. Sunt sursă de bancuri și glume (amare!) și chiar de înjurături a românilor cu bun-simț! Merită indemnizații pentru că se fac de râs? Nici ajutorul social minim pentru un parlamentar care are o contribuție zero în procesul legislativ!!

Consider că cei care sunt atât de inconștienți sau fără scrupule încât să-și asume funcții publice nefiind deloc calificați sunt și antiromâni! Pentru că răul făcut prin prestația slabă se reflectă asupra tuturor cetățenilor. Iar "repararea" prostiilor nu se poate face în toate cazurile! Iar la fel de antiromâni sunt și liderii ("eminențe cenușii" cu puțină materie cenușie și imensă desconsiderare a națiunii!) care promovează creaturi de "râsul curcilor" în funcții de decizie! Demnitarii trebuie să provină din rândul elitelor din diferite domenii și nu din "clasa muncitoare", cum se susținea în socialism. Știu, este o abordare elitistă, dar toate națiunile care reprezintă ceva pe plan mondial o practică!

Suntem un popor cu umor, ne place să râdem de proști, îngâmfați, incompetenți sau năuci! Mai ales dacă conduc! Dar pe termen lung ne va cădea "râsul în sân"!

P.S. Elevii din Constanța nu mai vor BAC! Sunt "duși cu pluta" pe Marea Neagră? Scufundarea este asigurată!!!

Dan Strutinschi