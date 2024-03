Competiții

Elevul plutonier adjutant Cosmin Dumitru Vișovan, de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, completează lista elevilor calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare în anul școlar 2023-2024, de la unitatea câmpulungeană.

După calificarea la faza națională a olimpiadei de limba și literatura română, Cosmin a reușit să obțină punctaj mare și calificare la faza națională a olimpiadei de istorie.

Pasiunea pentru istorie, îmbinată cu dorința de a cunoaște cât mai mult, l-au determinat pe elevul militar să aprofundeze materia, iar acum culege roadele muncii sale.

Anul trecut, Cosmin a obținut premiul I la faza națională a olimpiadei de istorie, precum și numeroase premii și distincții la toate concursurile cu temă istorică la care a participat.

„Pentru mine, participarea la olimpiada de istorie a devenit o tradiție. Motivația de a participa la această competiție își are sorgintea în pasiunea pe care o am față de trecut, corelată cu ambiția și competitivitatea ce mă caracterizează. În plus, ca urmare a premiului obținut la etapa națională a olimpiadei de istorie de anul trecut, am dorit să îmi lărgesc bagajul de cunoștințe dobândit la nivelul Epocii Contemporane cu detalii semnificative despre istoria și evoluția poporului nostru, de la strămoșii geto-daci și până în prezent”.

Profesorul de istorie Petrică Ciocan l-a susținut și sprijinit în tot acest parcurs.

Cât despre calificarea la Naționala de limba și literatura română, Cosmin Dumitru Vișovan a arătat: „Pentru mine, participarea la olimpiada de limba și literatura română a însemnat mai mult decât o competiție. Concursul a constituit o modalitate prin care am reușit să îmi etalez pasiunea pentru citit, într-un context competitiv, alături de valorificarea cunoștințelor obținute la toate disciplinele de-a lungul celor patru ani de liceu”.

Cosmin este un exemplu demn de urmat pentru colegii lui: pe lângă faptul că poartă cel mai mare grad din rândul elevilor, a obținut, de-a lungul celor patru ani de liceu militar, rezultate excepționale la toate concursurile și olimpiadele la care a participat, au menționat reprezentanții instituției.

„Cosmin, felicitări și mult succes la fazele naționale ale olimpiadelor de istorie și de limba și literatură română!”, au conchis aceștia.

Olimpiada de istorie se va desfășura la Brașov, la finele lunii aprilie, iar cea de limba română, la Suceava, în perioada 24 – 28 aprilie.