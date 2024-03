Chiar dacă toți ochii, și nu numai ai noștri, au fost ațintiți asupra Simonei Halep, au mai fost jucătoare românce prezente la turneul de la Miami. Din păcate cu același ”succes”. Nu o spun ironic. Dacă în ceea ce o privește pe Simona nu știam la ce să ne așteptăm, logica luptându-se cu speranța, știam în schimb că o victorie a Anei Bogdan sau a lui Jaqueline Cristian ar fi fost o surpriză. Și nu am avut parte de ele. Practic, singura care a luat un set a fost tot Simona, parcă ne-am fi întors în timp! Pe fondul unei excesiv de ezitante Badosa, trebuie s-o spunem, Simona și-a făcut treaba și a luat primul set în uralele tribunelor. Iar comentatorii de la noi și de aiurea i-au remarcat zâmbetul care lipsise atât de mult de pe terenurile de tenis. Badosa avusese o tentativă de revenire în set, dar Simona a reușit să reziste, poate cu un anume preț. Din momentul în care jucătoarea spaniolă a încetat să mai împrăștie greșeli, meciul a căpătat o altă turnură. Știam cu toții că Simona se antrenase în toată această perioadă, însă atunci când totul e un nor de incertitudini, inevitabil intensitatea suferă. Nu o văd ca pe Sakkari, să se antreneze spartan, doar pentru condiție fizică. Și oricum, meciurile dau adevărata măsură. Evident, trebuie să ne agățăm de partea bună: Simona e iarăși pe teren. Totuși, tenisul s-a schimbat. Dacă vă amintiți, consemnam săptămâna trecută faptul că Simona are palmares pozitiv sau măcar egal cu Top 5 WTA. Dar și cu Badosa avea un 2-0 curat, fără set pierdut, iar actualmente Badosa e departe și de TOP 50. Vom vedea ce va fi, între timp și-a anunțat și noul antrenor, unul respectat în circuit, spaniolul Carlos Martinez.

În fine, deși nu merită prea multă atenție, trebuie bifat și subiectul Wozniacki. Aceasta a avut o exprimare din categoria ”nu că zic, dar vreau să spun”. Cică nu se referea la Simona, dar acești oameni care au făcut și au dres n-ar trebui să primească wildcard-uri! Să ne amintim că daneza e una din prietenele bune ale Serenei, își petreceau împreună concediile, apoi au devenit amândouă mămici, deci ea a reflectat cumva adversitatea din zona aia. Trecem peste.