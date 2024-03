Eveniment

Universitatea suceveană își propune an de an să îi facă pe studenții străini să se simtă bineveniți și să le ușureze intrarea în comunitatea suceveană și în cea academică. De aceea organizează de fiecare dată o întâlnire intitulată Erasmus+ Welcome Day, pentru a le ura bun venit studenților străini care vor studia în semestrul următor la USV, în cadrul programului Erasmus+.

Organizată în acest an pe 18 martie, întâlnirea Erasmus+ Welcome Day le-a oferit studenților străini oportunitatea de a se cunoaște mai bine unii pe ceilalți și de a crea legături, precum și de a afla informații utile despre universitatea și orașul gazdă: programe de studiu, infrastructura din campus, organizații studențești, posibilitățile de petrecere a timpului liber și nu numai. Cu acest prilej au fost stabilite și viitoare activități menite să le faciliteze integrarea în spațiul universitar sucevean, între care se vor regăsi aplicații practice, activități de voluntariat și seri de socializare, prin pregătirea unor preparate specifice țărilor de unde provin. La această întâlnire, studenții Erasmus+ i-au cunoscut și pe colegii lor români, membri ai rețelei internaționale Erasmus Student Network (ESN), care îi vor asista pe parcursul procesului de integrare.

Într-un cadru interactiv, moderat de conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, coordonator al Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene al USV, au fost discutate așteptările și temerile studenților străini privind șederea lor în campusul USV și în Suceava. Studenții nou veniți au prezentat aspecte culturale specifice țărilor și regiunilor din care provin. În acest semestru, la Suceava vor studia studenți din Portugalia, Ucraina, Turcia, Muntenegru, Spania, Grecia și Polonia. Numărul important de studenți străini care studiază la USV se datorează deschiderii internaționale a USV, implementării strategiei de internaționalizare și implicării constante a cadrelor didactice în semnarea de noi acorduri și parteneriate de colaborare universitară cu instituții de învățământ superior din afara României.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene al USV, alături de coordonatorii Erasmus+ de la nivelul facultăților și de prorectorul cu imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, prof. univ. dr. Ștefan Purici, și le oferă întotdeauna sprijin și îndrumare studenților străini pe parcursul șederii acestora la Suceava.