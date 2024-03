Învățământ

În perioada 26 februarie - 8 martie 2024, un grup de 14 elevi din clasa a X-a, specializarea Matematică-Informatică, de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, au fost beneficiari ai unui stagiu practic de formare profesională în cadrul programului Erasmus+ „Mobilități de formare profesională” (VET). Elevii fălticeneni au efectuat aceste activități de formare în domeniul IT sub tutoratul companiei „Europe for all” din Milano, Italia. Acesta a fost primul flux de mobilități din acest an școlar, urmând ca în perioada iunie-iulie, alți 14 elevi să beneficieze de acest tip de formare inițială. Cei 14 elevi au fost însoțiţi de profesorul coordonator Ioan Caulea și de profesorul de informatică Florin Ilincăi, responsabilul cu pregătirea profesională a elevilor.

În cadrul aceluiași proiect, colegiul din Fălticeni și-a propus să ofere și cursuri de formare continuă și pentru doi profesori de informatică până în anul 2027. În acest sens, prof. Cecilia Macarov a participat, în perioada 26 februarie - 1 martie 2024, sub îndrumarea lectorilor aceleiași asociații, „Europe for all” din Milano, la cursul „Digital, inclusive and transversal skills training”.

Așa cum am adlat de la profesorul Ioan Caulea, obiectivul principal al proiectului este asigurarea calității în formarea profesională inițială și dobândirea de competențe digitale corespunzătoare noilor cerințe de pe piața europeană a muncii, prin stagii de pregătire practică a elevilor de clasa a X-a de la specializarea Matematică - Informatică. Pe lângă activitățile practice, elevii au avut oportunitatea de a comunica într-o limbă străină de circulație internațională, de a interacționa cu cetățeni de altă naționalitate, realizând astfel că a fi cetățean european înseamnă a fi tolerant, a fi implicat în rezolvarea problemelor din societate și a avea abilități de gândire critică.

Șanse de afirmare la nivel european

„Antrenarea elevilor școlii noastre în activități de anvergură internațională a dus și va duce la înțelegerea existenței și valorizarea multiculturalismului, oferindu-le, astfel, șanse de afirmare la nivel european. Dimensiunea europeană a educației, a școlii, ca reflectare a unei realități care exercită presiuni, ne determină să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. Creșterea prestigiului școlii vine, în acest sens, și ca o consecință a acestor parteneriate internaționale, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și european, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, iar pe de altă parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate deosebite obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic profesionist și responsabil.”, ne-a transmis profesorul Ioan Caulea.

În calitate de „Școală Europeană”, titulatură obținută drept recompensă pentru implementarea și derularea cu succes a mai multor proiecte educaționale cu finanțare europeană (Comenius, Erasmus, Euroscola), Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni culege din nou roadele acestor experiențe educaționale de formare profesională.

Cererea de finanțare în vederea obținerii acreditării pentru finanțare din fonduri europene a fost realizată și trimisă spre evaluare de către echipa formată din profesorul Ioan Caulea, responsabilul Comisiei de proiecte europene și programe comunitare al școlii, profesorul de informatică Florin Ilincăi și prof. dr. Codrin Bența, directorul școlii.

Prin programul Erasmus+ (2021-2027), în fiecare an școlar (în 2 fluxuri pe an), până în anul școlar 2026-2027, un număr de 30 de elevi de clasa a X-a vor beneficia de mobilități de formare profesională în domeniul IT.