În principiu, pentru caceva să dispară, e nevoiecă mai întâi să existe, să apară. Fotbalul sucevean contrazice însă aceastăaxiomă, ba chiar sfidează legile elementare ale fizicii, ale lumii și vieții în general, înregistrând parcă mai multe dispariții decât apariții! De fapt, la o analiză nu neapărat deosebit de profundă, cel mai adesea am avut parte de deziluzii, tristeți, dezamăgiri decât de mari bucurii, cele mai importante momente din existența fotbalului pe aceste meleaguri fiind cele două momente de promovare în prima ligă, oricum s-ar fi numit ea. Numai că până și aici e de discutat, fiindcă cele două promovări sunt fix... una! Adică aceea din 1987, echipa care ne-a adus acea bucurie unică fiind CSM Suceava, care însă nu a rezistat decât un an în Divizia A, dispărând din peisajul primei ligi în 1988, apoi a mai dispărut o dată, cadenumire, transformându-se în 1993 în Bucovina Suceava, dispariția definitivă (a treia, păi ce vă ziceam la început?, a apărut o dată și a dispărut de 3!) înregistrându-se în 1997, când cică ar fi "fuzionat" (asta-i o prostie, ce fuziune?, a fost ștearsă pur și simplu din evidențe!) cu Foresta Fălticeni. Caunul care la data respectivă nu numai că eram consilier local, dar am fost printre cei 3 consilieri care au întocmit întregul dosar de aducere a Forestei de la Fălticeni la Suceava, vămai spun și că probabil nici în ziua de azi nu există în documentele oficiale o "Foresta" Suceava, ea rămânând în evidențele FRF caForesta Fălticeni, cel puțin pe perioada prezenței în prima ligă. Iar acum, mai mult "pe surse" decât oficial (nu s-a semnalat vreun comunicat de presă măcar) am aflat că nu cantonament, nu antrenor, nu bani, și nici măcar... fotbaliști n-ar mai fi la echipa asta care pare cumva blestemată. Și care a fost exclusă din Liga a III-a, deși avea un buget peste multe divizionare B, unde vreo 3 ani la rând ne-am tot amăgit că ar putea ajunge. Nu caut vinovați. Zic doar că e mare păcat. E clar că se poate și fără fotbal. Dar nu-i așa că-i păcat? Hai, curaj! Dacă tot nu mai avem echipa, dărâmați dracului și stadionul, ca să aveți motiv să-l începeți pe ăla cu care de vreo 50 de ani tot suntem mințiți că o să izvorască. Și poate că luând-o de la zero absolut, vom avea într-o zi chiar echipăde fotbal, nu spălătorie de bani!