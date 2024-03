Inedit

Un concurs de fotografie cu cea mai mare groapă de pe străzile din municipiul Suceava este organizat de activistul civic Andrei Bacoș. Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook că oferă un premiu de 100 de lei pentru fotografia cu groapa cea mai mare de pe strada unde locuiește expeditorul imaginii. Întrebat despre motivele unei astfel de inițiative, Andrei Bacoș a declarat că astfel dorește ca locuitorii din municipiul reședință de județ să conștientizeze problemele care sunt în zonele în care locuiesc.

„Oamenii s-au familiarizat cu astfel de imagini și ajung să nu le mai observe. Pe o distanță de 20 metri, Aleea Jupiter din cartierul George Enescu, strada pe care și locuiesc, are cel puțin 10 gropi, dar am ales-o pe cea mai veche și mai periculoasă. Am anunțat și prin aplicația Suceava Alert de ceva vreme, dar cineva doarme la serviciu”, a afirmat Andrei Bacoș.

Acesta a mai spus că până luni la amiază a primit aproximativ 30 de fotografii. La încheierea concursului, vineri, 22 martie a.c., fotografiile primite de la suceveni vor fi atașate unei petiții pe care activistul o va depune la Primăria Suceava. Fotografia cu „groapa câștigătoare” va fi anunțată tot pe pagina sa de Facebook.