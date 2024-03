Situație inedită

Politica aduce multe surprize, iar orașul Broșteni nu face excepție de la această regulă. Aflat în fruntea comunității de trei ani și jumătate, primarul Alexandru Hurjui își dorește un al doilea mandat.

”Cred în continuitate și în necesitatea de a duce mai departe proiectele începute pentru dezvoltarea comunității noastre. Am făcut progrese semnificative în diverse domenii, de la infrastructură la servicii sociale. Cu toate acestea, există încă multe de făcut și sunt hotărât să continuăm pe această cale, pentru a face din Broșteni un loc și mai bun pentru toți locuitorii săi. Orașul este într-o continuă evoluție, iar drumul parcurs până în prezent este doar o mică parte din ceea ce putem realiza împreună. Este esențial să asigurăm continuitatea proiectelor începute, pentru că doar așa putem asigura un viitor prosper și echilibrat pentru comunitatea noastră”, a arătat Alexandru Hurjui.

Primarul în funcție va candida pentru un nou mandat din partea PNL, partid în care consideră că se află cea mai bună echipă administrativă, iar un ales local tocmai asta trebuie să facă: să administreze cât mai eficient pentru dezvoltarea localității și pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor.

Pentru Alexandru Hurjui, alegerile din 9 iunie vor fi mai atipice față de cele de acum patru ani, când a ajuns primar în Broșteni. Asta pentru că printre contracandidați se regăsește și cel care i-a fost naș de cununie.

”În această campanie electorală, ne confruntăm cu o situație unică despre care mulți dintre dumneavoastră nu știți: unul dintre contracandidații mei este nimeni altul decât nașul meu de cununie. Cu el am colaborat și am făcut echipă în urmă cu patru ani, apoi a ales să se retragă din Consiliul Local Broșteni. Vreau să cred că această decizie subliniază un principiu pe care eu îl susțin cu tărie: că funcția publică implică responsabilitate și că trebuie să servească intereselor comunității, nu celor individuale. Deși acum a ales să meargă pe un alt drum, vreau să subliniez respectul și aprecierea pe care le am încă pentru el și pentru activitatea sa din mediul privat”, a precizat Alexandru Hurjui.

Face apel la o campanie curată, onestă și transparentă

Edilul în funcție a spus că important nu este numele celui care va câștiga pe 9 iunie, ci modul în care se va face campania electorală.

”Pentru că zilele trecute a început pre campania electorală, vreau să fac un apel către toți candidații și susținătorii lor, precum și către voi, locuitorii orașului Broșteni: să ne angajăm împreună într-o campanie curată, onestă și transparentă.

Să respingem minciunile, atacurile nefondate și orice formă de denigrare care nu își au locul într-un proces democratic sănătos! Doresc să vă asigur că intenționez să duc această campanie într-un mod transparent și onest, cu informații bazate pe argumente și legi, în care cetățeanul și dezvoltarea orașului să primeze, în fața oricăror ambiții personale și a oricărui interes personal sau politic. Orașul nostru merită o administrație eficientă, nu circ politic bazat pe minciună și denigrare.

Vreau dezbateri pe proiecte concrete, pe soluții viabile pentru problemele cu care se confruntă comunitatea noastră. Este esențial să prioritizăm interesul cetățeanului și să punem dezvoltarea orașului în prim-plan, evitând să ne lăsăm pradă acțiunilor care nu aduc nimic pozitiv în viața noastră. Să punem în centrul atenției binele orașului și al cetățenilor săi, nu interesele personale sau de grup!

Vă invit să ne unim forțele pentru a promova o viziune pozitivă, care să reflecte respectul față de adversari și față de electorat. Să demonstrăm că politica poate fi o forță pentru bine, că poate aduce schimbări constructive și că poate servi cu adevărat nevoile oamenilor”, a mai spus Alexandru Hurjui.